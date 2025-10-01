Bedu pidió que no fuera acorralado, Tasya Farasya respondió la posibilidad de referirse

Yakarta, Viva – Un artículo sobre Bedu quien le pidió al público que no se acorralara a él y a su esposa aparentemente atrajo mucha atención. La noticia tuvo éxito en la fila más popular, especialmente en el canal del espectáculo.

Leer también: Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de referirse a Ahmad Assegaf, la respuesta de Tasya Farasya se entretuvo



La subida de la esposa de Bedu que señaló que una aventura no estaba menos destacada. Sin mencionar el asunto Tasya farasya quien respondió a la posibilidad de referirse a Fuji, quien ingresó a la lista de 100 caras más hermosas 2025.

¿Intrigado por las noticias completas? El siguiente es un resumen de las noticias más populares en el Canal de Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el miércoles 1 de octubre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Leer también: La esposa de la esposa de Bedu requirió una aventura: gracias Rabb, mostró el escondido



Pídele a él y a su esposa que no se acorralen, Bedu: Mi vida es difícil

Leer también: Tasya Farasya Sube fotos con un chico en el medio del proceso de divorcio, internautas: ¡Esto es gas!



La casa del comediante de Bedu estaba en el centro de atención después de que oficialmente presentó el divorcio del divorcio contra su esposa, Irma Kartika. No solo una cuestión de separación después de 15 años juntos, sino que Bedu también le pidió al público y a los medios de comunicación que no lideren el problema en la dirección de arrinconarse a sí mismo y a su esposa.

«Amigos, por favor. Para la narración, no me acraseren. No me acraseren a mi esposa. Más tarde, debería estar bien, entonces no estaré bien. Sí, por favor, ayúdame? ¿Puedes ayudarme? Mi vida ya es difícil», dijo Bedu en un estilo distintivo de bromas en la corte religiosa, South Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Leer más aquí.

La esposa de la esposa de Bedu requirió una aventura: gracias Rabb, mostró el escondido

El comediante Bedu se sometió oficialmente a un juicio de divorcio con su esposa, Irma Kartika, en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, el martes 30 de septiembre de 2025. La agenda de este juicio se centró en la etapa de mediación.

El propietario del nombre real de Harabdu Tohar enfatizó que no presentó ninguna demanda con respecto a la propiedad de Gono-Gini. Bedu incluso eligió entregar todos sus valiosos activos a Irma.

Leer más aquí.

Sin censura, Tasya Farasya respondió a las preguntas de los internautas sobre el contenido del sobre del dinero mensual de Ahmad Assegaf

El divorcio Tasya Farasya y Ahmad Assegaf continúan llamando la atención pública. En medio de las noticias de separación, los ciudadanos nuevamente exploraron uno de los antiguos contenido de Tasya que aludía a la vida de su esposo.

El contenido se hizo en 2022, cuando Tasya Farasya desmanteló el contenido de la bolsa que siempre llevaba. De los muchos artículos, la atención está en realidad en un sobre marrón. En ese momento, Tasya dijo que el sobre contenía dinero mensual de Ahmad Assegaf.

Leer más aquí.

Fuji translúcido La prestigiosa nominación las 100 caras más hermosas 2025 TC Candler Versión

La joven estrella indonesia Fujianti Utami Putri, mejor conocida como Fuji, fue nuevamente lo más destacado del público después de que su nombre se anunció oficialmente como uno de los nominados para los 100 caras más hermosos de 2025 organizados por TC Candler.

Este logro lo colocó en una fila de celebridades internacionales y demostró que su encanto había sido reconocido en el escenario mundial.

Leer más aquí.