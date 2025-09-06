Bedhopping y se encuentra en la recolección de filmax ‘Cada lado de la cama’

España Cine film ha obtenido los derechos internacionales a «todos los lados de la cama», la tercera entrega de la exitosa franquicia de comedia musical que comenzó por primera vez en 2002.

Empacar un golpe de socio de producción, «Cada lado de la cama» es producido por Telecinco CinemaStudio de fin de semana, Impala, Lightbox Animation Studios y todos los lados de la cama, con la participación de MediaSet España, Netflix y grupo de España Mediterranean MediaSet.

El original, titulado «El otro lado de la cama» («El Otro Lado de la Cama»), iluminó la taquilla española para convertirse en la foto más taquillera ese año.

Director Emilio Martínez Lázaro.Los dos lados de la cama«Con algunos de su elenco original, Ernesto Alterio, Maria Esteve y Alberto San Juan, repitiendo sus roles. Variedad Elogió su «mezcla animada de pop espumoso y disputas románticas» y declaró que su «guión más sustancial y un aire más maduro … dan como resultado una experiencia ligeramente más oscura y rica».

Ambos audiencias cautivadas con su inventivo giro en las comedias musicales, con coreografía dinámica y canciones extraídas de algunos de los mayores éxitos de la música pop español y latina.

La nueva entrega 20 años después es el debut como director de directores de Samantha López Speranza (serie de televisión «The Favorite 1922») de un guión escrito por Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo.

«Cada lado de la cama» sigue a los ex amantes Javier y Carlota que, después de décadas separadas, están furiosos al saber que sus hijos, Óscar y Julia, planean casarse. En 2025, ¿quién todavía cree en las relaciones exclusivas y heteronormativas, con mucho para explorar? ¿No han enseñado mejor a sus hijos? Con poca ayuda de Paula (la madre de Óscar), Rafa (un gurú anti-tóxico autodenominado), Pilar (el planificador de bodas) y su amigo Carlos, Javier y Carlota hacen todo lo posible para sabotear la boda. Desprecio

Los hijos que pertenecen a una generación más abierta y fluida, la intromisión caótica de los padres amenaza con cambiar todo. Porque en el amor y el sexo, la única regla es: nada es seguro.

Dijo el jefe de Filmax de Ivan Díaz: «‘Cada lado de la cama’ es parte de una de las franquicias más emblemáticas del cine español y estamos extremadamente orgullosos de trabajar en este proyecto junto con nuestros amigos en el cine Telecinco y el resto de los productores involucrados».

«Las entregas anteriores marcaron una efectividad en España, conectadas con el público de una manera muy especial y lograron un éxito comercial innegable», agregó, subrayando la alta energía y el humor de la película como elementos seguros para el éxito internacional.

Alterio y Pilar Castro regresan para esta iteración y se unen un joven elenco dirigido por Jan Buxaderas («Mentes sospechosas»), Lucía Caraballo («¡Mantienes a los niños!»), Sergio Abelaira (un juego de viuda «) y Leire Aguiar (» A través de mi ventana «).

La foto también presenta apariciones especiales de María Esteve, Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Secun de la Rosa y Natalia Verbeke, amados actores que protagonizaron las películas originales de la franquicia.

La película es producida por Álvaro Augustine («Laberinto de Pan»), Ghislain Barrois («Spanish Affair»), Tomás Cimadevilla («El otro lado de la cama») y Eduardo Sainz de Vicuña.