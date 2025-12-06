‘Becoming Human’ gana el máximo premio en el Festival de Cine Asiático Jogja-Netpac

Polen Ly”Convertirse en humano” ha conseguido el Hanoman de Oro, el máximo galardón en el Festival de cine asiático Jogja-Netpac (JAFF), que cerró su histórica edición del 20º aniversario en Yogyakarta el 6 de diciembre.

“Captuvitándonos con poesía visual lírica y una tierna meditación sobre la memoria, la pérdida y los frágiles espacios que albergan nuestras historias compartidas, esta película se convierte en una carta de amor al cine mismo”, dijo el jurado al otorgar el Hanoman de Oro a “Becoming Human”, que se estrenó en Venecia. El jurado principal del concurso estuvo compuesto por Eric Khoo, Suryana Paramita y Tumpal Tampubolon.

Ganador de Cannes de Ratchapoom Boonbunchachoke “Un fantasma útil» ganó el Hanoman de Plata, y el jurado elogió su «audaz mezcla de humor absurdo, profundidad emocional y aguda percepción social». “Sunshine” de Antoinette Jadaone recibió una mención especial del jurado por su “compromiso conmovedor e inquebrantable de estar al lado de mujeres cuyas vidas están circunscritas por los controles estatales y el juicio social”.

En los Indonesian Screen Awards, “Better Off Dead/Tinggal Meninggal” de Kristo Immanuel dominó con cinco premios, incluidos mejor película, mejor director y mejor guión (coescrito con Jessica Tjiu). Omara Esteghlal ganó el premio a la mejor interpretación por su trabajo en la película, mientras que Afiqa Kirana también recibió el premio a la mejor interpretación por “The Period of Her”.

El festival atrajo a más de 30.000 visitantes durante ocho días, siendo su edición más grande y significativa hasta la fecha. El evento presentó 227 películas de 43 países, incluidos 27 estrenos mundiales y 87 estrenos indonesios, además de 47 debates, foros y conferencias públicas.

El director del festival, Ifa Isfansyah, enfatizó los desafíos actuales que enfrenta el ecosistema cinematográfico. “En el futuro, los desafíos no harán más que crecer, particularmente en la forma en que pensamos sobre la sostenibilidad del ecosistema cinematográfico en medio de rápidos cambios en los medios y los paisajes digitales”, dijo, destacando la urgencia de las iniciativas de archivo de películas.

“Dos décadas de JAFF son cuestión de unión, celebración y confianza mutua”, añadió Isfansyah, señalando que colegas de festivales internacionales se han acercado para colaborar en medidas concretas de archivo.

El festival mostró obras de 34 directores debutantes y 63 directoras, reforzando su compromiso con los talentos emergentes y las cineastas. El evento contó con el apoyo de 78 socios y colaboradores.

El director del programa, Alexander Matius, destacó la entusiasta participación del público durante todo el festival. “Se llevaron a cabo muchas discusiones, incluidas sesiones de preguntas y respuestas con cineastas que duraron hasta altas horas de la madrugada y a las que asistió con entusiasmo casi todo el público”, dijo.

El director ejecutivo, Ajish Dibyo, destacó las iniciativas medioambientales del festival, incluidos los esfuerzos de gestión de residuos que procesaron más de 1.500 kilogramos de residuos este año. También enfatizó la creciente participación de las generaciones más jóvenes dentro del equipo organizador como una señal positiva para la sostenibilidad futura de JAFF.

Otros ganadores incluyeron “Deportes acuáticos” de Whammy Alcazaren, que ganó tanto el Premio Blencong como el Premio de Estudiantes por su enfoque innovador a los temas del cambio climático. “Becoming Human” también recibió el premio Netpac, mientras que “Sunshine” se llevó el premio Geber.

El componente industrial del festival. Mercado JAFF concluyó a principios de semana.

Ganadores del JAFF 2025

COMPETENCIA PRINCIPAL

Golden Hanoman: “Convertirse en humano” (Polen Ly)

Silver Hanoman: “Un fantasma útil” (Ratchapoom Boonbunchachoke)

Mención especial del jurado: “Sunshine” (Antoinette Jadaone)

PREMIO BLENCONG

Ganador: “Deportes Acuáticos” (Whammy Alcazaren)

Mención especial del jurado por Light of Asia: “Hyena” (Altay Ulan Yang)

PREMIOS DE LA PANTALLA DE INDONESIA

Mejor Película: “Better Off Dead” (Kristo Immanuel)

Mejor Director: Kristo Immanuel (“Better Off Dead”)

Mejor guión: Kristo Immanuel y Jessica Tjiu (“Better Off Dead”)

Mejor Fotografía: Vera Lestafa (“Dopamina”)

Mejor interpretación: Omara Esteghlal (“Better Off Dead”), Afiqa Kirana (“The Period of Her”)

Mejor montaje: Ryan Purwoko (“Better Off Dead”)

Mejor diseño de producción: Ahmad Zulkarnaen y Wahyu Efata (“Blood Ties”)

Mejor Música: Anto Hoed, Melly Goeslaw (“Rangga & Cinta”)

Mejor diseño de sonido: Pramudya Adhy Wardhana, Ridho Fachri, Renaldy Lomo, Alexandrie Dolly (“The Period of Her”)

Mejor póster Evan Wijaya y Jozz Felix (“Sore: A Wife From the Future/Sore: Wife From the Future”)

PREMIO NETPAC

“Convertirse en humano” (Polen Ly)

PREMIO DADOR

“Sol” (Antoinette Jadaone)

PREMIO ESTUDIANTES

“Deportes Acuáticos” (Whammy Alcazaren)