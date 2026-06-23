Becky Hammon se niega a disculparse por la toma de Jalen Brunson

Knicks de Nueva York Los fanáticos que esperan una disculpa de la entrenadora en jefe de Las Vegas Aces, Becky Hammon, con respecto al controvertido comentario que hizo sobre el guardia estrella de los Knicks, Jalen Brunson, hace unos años, se sentirán decepcionados.

En 2023, Hammon básicamente dio a entender que Brunson era demasiado pequeño para ser la mejor opción en un equipo campeón en el NBA. «Si tu mejor jugador es pequeño, no estás ganando», dijo Hammon en ese momento.

Obviamente, Brunson demostró que Hammon y otros detractores similares estaban equivocados al llevar a los Knicks al título de la NBA este año.

Becky Hammon no se disculpará por la polarización anterior de Jalen Brunson

Pero cuando se le dio la oportunidad, Hammon se negó a disculparse por su opinión, diciendo que ESPN le paga por compartir sus opiniones. Sin embargo, sí le dio crédito a Brunson por lo bien que jugó mientras guiaba a los Knicks a su primer título desde 1973.

«Jalen, todo lo que hizo fue demostrar que la historia está equivocada, demuestra que es un caso atípico, así que puedes poner su nombre junto al de Steph Curry e Isaiah Thomas, y pensé que jugó brillantemente, especialmente en la recta final», dijo Hammon. «… Quiero decir, él era ese tipo 1A, pero, discúlpame, nunca me disculparé por tener una opinión, para eso me paga ESPN».

Esta historia se actualizará.