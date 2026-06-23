Becky Hammon se niega a disculparse por la toma de Jalen Brunson


Getty

PHOENIX, ARIZONA – 10 DE OCTUBRE: La entrenadora en jefe Becky Hammon de Las Vegas Aces habla con los medios antes del cuarto juego de las finales de los Playoffs de la WNBA 2025 en el Mortgage Matchup Center el 10 de octubre de 2025 en Phoenix, Arizona. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Christian Petersen/Getty Images)

Knicks de Nueva York Los fanáticos que esperan una disculpa de la entrenadora en jefe de Las Vegas Aces, Becky Hammon, con respecto al controvertido comentario que hizo sobre el guardia estrella de los Knicks, Jalen Brunson, hace unos años, se sentirán decepcionados.

En 2023, Hammon básicamente dio a entender que Brunson era demasiado pequeño para ser la mejor opción en un equipo campeón en el NBA. «Si tu mejor jugador es pequeño, no estás ganando», dijo Hammon en ese momento.

Obviamente, Brunson demostró que Hammon y otros detractores similares estaban equivocados al llevar a los Knicks al título de la NBA este año.

Becky Hammon no se disculpará por la polarización anterior de Jalen Brunson

GettyPHOENIX, ARIZONA – 10 DE OCTUBRE: La entrenadora en jefe Becky Hammon de Las Vegas Aces reacciona en el primer cuarto contra Phoenix Mercury durante el cuarto juego de las finales de los Playoffs de la WNBA 2025 en el Mortgage Matchup Center el 10 de octubre de 2025 en Phoenix, Arizona. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o utilizar esta fotografía, acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Christian Petersen/Getty Images)

Pero cuando se le dio la oportunidad, Hammon se negó a disculparse por su opinión, diciendo que ESPN le paga por compartir sus opiniones. Sin embargo, sí le dio crédito a Brunson por lo bien que jugó mientras guiaba a los Knicks a su primer título desde 1973.

«Jalen, todo lo que hizo fue demostrar que la historia está equivocada, demuestra que es un caso atípico, así que puedes poner su nombre junto al de Steph Curry e Isaiah Thomas, y pensé que jugó brillantemente, especialmente en la recta final», dijo Hammon. «… Quiero decir, él era ese tipo 1A, pero, discúlpame, nunca me disculparé por tener una opinión, para eso me paga ESPN».

Esta historia se actualizará.

Michael Kaskey-Blomain Michael Kaskey-Blomain es un miembro experimentado de los medios deportivos que cubre la NBA y la NFL para Heavy. Ha estado en la industria durante más de una década con paradas anteriores en el Philadelphia Inquirer y CBS Sports. Michael también se desempeña como reportero de los Philadelphia 76ers y conocedor de ESPN 97.3 y colaborador de la NBA y la NFL para The Sporting News. Más sobre Michael Kaskey-Blomain



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor