Beckham responde a los resultados del sorteo entre Persib y Ratchaburi en ACL 2

VIVA – Mediocampista persib bandung, Hijo de Beckhamdando la bienvenida al duelo contra FC Ratchaburi en los octavos de final de la AFC Champions League (ACL) 2 con plena confianza. El joven jugador de Maung Bandung vio este partido como un desafío que podría impulsar el espíritu del equipo.

Beckham enfatizó que Persib no tiene miedo de enfrentarse a Ratchaburi, a pesar de que el club tailandés ocupa actualmente el segundo lugar en la competición nacional. Según él, sea cual sea el oponente al que se enfrente, Persib siempre debe estar preparado.

«Este es un desafío para nosotros. Debe usarse como motivación para que podamos llegar más lejos. Sea quien sea el oponente, tenemos que estar preparados», dijo Beckham citado en el sitio web oficial de Persib.

Jugadores que siempre han disputado seis partidos de la fase de grupos ACL 2 Dijo que el estatus de Persib como campeón del Grupo G era un activo importante, especialmente desde una perspectiva mental en la competición.

«Como nos clasificamos como primeros de grupo, por supuesto la mentalidad del equipo es mejor. Además, la temporada pasada Persib no pudo clasificarse, ahora pueden clasificarse como ganadores de grupo», dijo.

El propio Ratchaburi FC avanzó a los octavos de final como subcampeón del Grupo F. El club, apodado The Dragon, está dirigido por la leyenda del fútbol tailandés, Worrawoot Srimaka. Terminaron por debajo del Gamba Osaka de Japón y por delante de Nam Dinh (Vietnam) y Eastern (Hong Kong).

A lo largo de la fase de grupos, Ratchaburi registró tres victorias y tres derrotas. El club, que terminó cuarto en la Liga tailandesa la temporada pasada, tuvo un desempeño productivo al marcar 15 goles y encajar ocho goles. Una de sus mayores victorias se produjo cuando masacraron al Este por 7-0.

Está previsto que Persib juegue el partido de ida visitando la sede de Ratchaburi el 11 o 12 de febrero. Mientras tanto, el partido de vuelta se llevará a cabo una semana después en la casa de Persib, lo que se espera que sea una ventaja para el equipo de Prince Biru.