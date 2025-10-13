Beckham Putra dijo después de que la selección de Indonesia no pudo llegar al Mundial de 2026

VIVA – Falla Equipo Nacional Indonesia intervino Copa del Mundo 2026 dejó profundas heridas en los jugadores, incluido el joven centrocampista Hijo de Beckham Nugraha.

Lea también: Factores que provocaron la derrota de la selección de Indonesia contra Irak en las eliminatorias para el Mundial: ¡la estrategia de Kluivert está en el punto de mira!



El jugador de Persib Bandung pronunció un emotivo mensaje después de que el sueño de Garuda se frustrara en la cuarta ronda de clasificación para la zona asiática.

Indonesia tuvo que tragarse la amarga realidad después de perder 0-1 ante Irak en el Estadio Rey Abdullah de Jeddah el domingo (10/12) temprano en la mañana WIB. Esta derrota fue la segunda para el Garuda Squad después de perder anteriormente 2-3 ante Arabia Saudita. Estos dos resultados negativos significaron que Indonesia terminó última en el Grupo B y quedó oficialmente eliminada de la competición para el Mundial de 2026.

Lea también: Una serie de hechos sobre lo que le sucedió a la selección de Indonesia contra Irak en las eliminatorias para el Mundial 2026, ¡muchos internautas criticaron!



Aunque estaba decepcionado, Beckham decidió ver el lado positivo de este duro viaje. Reveló que detrás del fracaso hay lecciones valiosas sobre el significado de la lucha y la unión.

«Hay sueños que hay que posponer, hay pasos que aún no han alcanzado la meta. Pero en cada segundo de lucha encontramos el significado de la unión y el amor que se muestra sin cesar», escribió Beckham en su cuenta personal de Instagram.

Lea también: No busques a la selección de Indonesia, aquí tienes una lista de 21 países que se han clasificado para el Mundial de 2026



«El sueño de ir al Mundial aún no se ha hecho realidad, pero cada sudor, cada segundo, cada aplauso que haces, hace que este viaje sea más significativo», continuó.

Beckham también expresó su gratitud a todos los seguidores del fútbol indonesio que continúan brindando su apoyo incondicional, a pesar de que los resultados no cumplieron con las expectativas.

«Gracias a todos los que creyeron, que nunca dejaron de apoyar a pesar de que el cielo estaba gris. Escuchamos cada canción, sentimos cada espíritu que enviaste», dijo.

Como jugador joven, Beckham enfatizó que la lucha no ha terminado. Prometió seguir luchando para hacer más alto el nombre de Indonesia en el futuro.

«El viaje no ha terminado, sólo ha cambiado de dirección. Volveremos más fuertes para Indonesia», subrayó.

El mensaje de Beckham recibió muchas respuestas positivas por parte de los aficionados que elogiaron la actitud madura del jugador en medio de la gran decepción que sentían Selección Nacional de Indonesia.