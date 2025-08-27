Bebizie fue blasfema para mostrar unas vacaciones en Europa tomando un tiempo libre de los miembros de DPRD, esta es su defensa

Yakarta, Viva – Miembro de DPRD Dki Yakarta, BebizieLa atención pública después de la carga de su viaje a Europa se discutió ampliamente en las redes sociales. En medio de la rápida crítica de la asignación de miembros del Consejo, un retrato de la unión de Bebizie con su hija en el extranjero en realidad se consideró una forma de «flexión».

Leer también: 5 Controversia Bella Shofie, ahora llamada salario ciego como miembro del DPRD



Sin embargo, el cantante de Dangdut que ahora está sentado en la silla legislativa se enderezó apresuradamente. Afirmó que su viaje a los Países Bajos no era solo unas vacaciones, sino para acompañar al niño que comenzó a estudiar en Groningen. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Este plan ha sido hace mucho tiempo, debido a su preparación de doble grado de hace 2 años», explicó Bebizie. También presentó una licencia oficial durante 10 días a la facción DKI Yakarta y DPRD.

Leer también: Antes del veredicto, el miembro de Singkawang DPRD ha acusando a su caso político



Bebizie dijo que su partida tenía la misión principal: asegurarse de que su hija estuviera lista para vivir una nueva vida en un país extranjero. Ayudó a cuidar el apartamento, las necesidades diarias, a las necesidades académicas antes de que su hijo viviera oficialmente en los Países Bajos durante dos años.

Entre la apretada agenda, Bebizie afirmó tomarse un poco de tiempo para moverse con su hijo.

Leer también: Inspirador, Bebizie Sri Mulyati luchó por la salud reproductiva femenina



«Invito a mi hijo a caminar un poco porque en Europa a otros países solo toman el tren y solo de 3 a 4 horas para moverse», dijo.

Aunque la razón es bastante razonable, el momento en que compartió en Instagram realmente desencadenó una fuerte reacción de los ciudadanos. El público consideró que la partida no era apropiada para ser exhibida cuando la comunidad exigía incesantemente la transparencia de la asignación de DPR.

Bebizie también se disculpó y admitió que era menos sensible a la situación.

«Honestamente, podría estar demasiado entusiasmado y feliz de ir con mi hijo a Europa como una forma de liberar el anhelo y hacer momentos con él porque estaremos separados durante 2 años», dijo.

«Anteriormente quería disculparme y comprender si mi publicación era inquietante y provocó la ira de todos ustedes», continuó.

Reclamar usar fondos privados, no dinero estatal

Además, Bebizie enfatizó que el viaje a Europa no utilizó las instalaciones estatales en absoluto. Todos los costos, dijo, provenían de sus fondos personales que se habían preparado mucho antes de ser nombrado miembro del consejo.

«No uso las instalaciones estatales más mínimas. Se pueden tachar … use dinero salarial, etc.», dijo.