Beauty Doctor revela los secretos de cuidado de Kris Dayanti, Yuni Shara y Verrell Bramasta

Jacarta – Muchos sienten curiosidad por saber el secreto de una piel sana y joven de las principales celebridades de Indonesia. Resulta que la mayoría de ellas tienen una cosa en común: el tratamiento regular en una clínica de belleza.

Doctora en belleza y fundadora de Chen Klinik, dr. Chen ik Cen, M.Biomed (AAM), reveló que varios grandes nombres de la industria del entretenimiento, empezando por Kris Dayanti, yuni shara, Verrrell BramastaSegún Steven William, son pacientes habituales que confían el cuidado de su piel a su clínica. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Al igual que Kris Dayanti, solía ser nuestro embajador de marca. También fui pionero en aplicar el tratamiento Thermage a la artista Kris Dayanti, fui el primero en aplicar el tratamiento Thermage en su rostro», dijo recientemente el Dr. Chen en el lanzamiento de re:H en Chen Klinik, en el oeste de Yakarta.

No solo KD, también se sabe que Yuni Shara usa productos de dispositivos médicos Oligio, mientras que Verrell Bramasta y Steven William están probando la última innovación llamada re:H. Según el Dr. Chen, muchos artistas, desde divas hasta estrellas de telenovelas, han experimentado de primera mano los beneficios de la tecnología que presenta.

«Muchos de estos artistas han estado aquí para probar nuestros dispositivos médicos. Artistas que van desde divas hasta artistas de telenovelas son todos pacientes de Chen Klinik, por lo que siempre identifican a Chen Clinic como la clínica para artistas», explicó.

El Doctor Chen explicó además que los artistas también planean probar el dispositivo re:H Curiosis recientemente lanzado, resultado de la colaboración con Beauty World, que presenta la última tecnología de Corea del Sur.

El Dr. Chen explicó que la innovación re:H es una máquina 3 en 1 con funciones de analizador de piel y cuero cabelludo, hidrotonado y sistema de microagujas de control inteligente selectivo (SSCM). Esta tecnología permite un tratamiento de la piel más preciso y mínimamente doloroso.

«El tratamiento actual es importante, no sólo para las mujeres sino también para los hombres. Por eso, re:H puede regular el estacado y la profundidad. Esta es una opción de tratamiento que es indoloro y proporciona máximos resultados», afirmó.