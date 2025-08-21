Beatles ‘Anthology’ regresa como set de música expandida en caja, Disney+ Serie

La especulación sobre lo que el principal producto de Beatles Apple Corps emitiría, ya que el gran lanzamiento anual de otoño del grupo ahora puede terminar: es una reedición de todos los componentes de «Antología», el proyecto retrospectivo multimedia de la banda de finales de los 90, con material adicional agregado tanto al set de música como a la serie de televisión. El documental ahora será visto como una serie de transmisión en Disney+.

Aunque una nueva generación puede estar descubriendo todo este material de audio y visual por primera vez, los Beatles Buffs de mucho tiempo estarán más interesados ​​en el material agregado. Para los paquetes de LP, CD y Música digital, que vendrán en forma de una «Antología 4» en el conjunto en caja que incluirá 13 demostraciones y grabaciones de sesión inéditas, junto con otras tomas que ya aparecieron en las ediciones de lujo de la banda en los últimos años. Para la serie documental, eso implica un noveno episodio recién reunido para unirse a los ocho originales que se emitieron por primera vez en 1995.

Los BeatlesEl libro de «Antología» también se está volviendo a emitir en una edición del 25 aniversario de tapa blanda, aunque sin ningún material adicional más allá de las fotos y el texto que formaron parte de la impresión original del 2000.

La reedición del libro será el primero en salir de la puerta en esta campaña, con una fecha de lanzamiento del 14 de octubre. Las colecciones de música seguirán el 21 de noviembre (una semana antes del Black Friday) en vinilo, CD, descarga digital y formatos de transmisión. Cinco días después de eso, el 26 de noviembre (el día antes del Día de Acción de Gracias), los primeros tres episodios de la serie documental remasterizada y ampliada comenzarán a transmitirse en Disney+.

Antología de los Beatles

Cuerpo de Apple

El nuevo episodio nueve de la serie documental se anuncia como «incluyendo imágenes invisibles detrás de escena de Paul, George y Ringo que se unen entre 1994 y 1995 para trabajar en ‘The Anthology’ y reflexionar sobre su vida compartida como The Beatles», según el anuncio del martes. Todo el documental ha sido restaurado y remasterizado por el equipo de producción de Apple Corps junto con los equipos de Peter Jackson Wingnut Films & Park Road Post, además de Giles Martin, cuyas nuevas mezclas de audio se escucharán en «la mayoría de la música destacada».

La colección de música expandida que sale bajo el banner «Antología» estará disponible como un conjunto de ocho CD y un conjunto de vinilo de 12 lp junto con las ediciones digitales. Este conjunto en caja incluirá 191 pistas en total, con el nuevo volumen «Anthology 4» que contribuye con 36 de esos números. Las nuevas adiciones han sido seleccionadas por Giles Martin, quien también remasterizó todo el material de los tres volúmenes de audio originales de «Antología», que se lanzaron por primera vez individualmente en 1995-96.

Entre las inclusiones en «Anthology 4» se encuentran versiones remezcladas de «Free AS A Bird» y «Real Love», las dos canciones que salieron junto con los lanzamientos originales de «Antología», en los que John Lennon Demos de la década de 1970 se incrementó y se llevaron a cabo como pistas de Beatles por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Se describe que estas remixes de 2025 han sido «dadas una nueva vida por su productor original, Jeff Lynne, utilizando voces de John Lennon desgastadas». («Now and Then», lanzado en 2023 como el tercero y aparentemente el último de los sencillos de los Beatles póstumo, se une a esas dos canciones remezcladas de 1995 para formar el lado final de «Anthology 4.»)

«Anthology 4» también incluye notas de pista escritas por Kevin Howlett y una introducción compilada de las entrevistas de 1996 grabadas con el asesor de los Beatles Derek Taylor.

Las 36 pistas en «Anthology 4» son una mezcla de las 13 pistas y números inéditos que hasta ahora aparecieron en sets de lujo que celebran álbumes como «Abbey Road», «Let It Be», el álbum blanco, «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Band» y «Revolver», además de una pareja del lanzamiento digital limitado «The Beatles Bootleg Recordings 1963.» La mayoría de las pistas previamente no emitidas son de las sesiones de los Beatles a principios y mediados de los años 60 para álbumes que aún no han recibido el tratamiento de lujo completo, la forma en que todo desde el «revólver» en la cronología del catálogo tiene.

Algunos fanáticos esperaban un set de 60 aniversario de «goma del alma de goma» con las tomas de la sesión, pero Apple Corps no ha lanzado ningún set de lujo de álbum completo desde «Revolver» obtuvo ese tratamiento en 2022. El lanzamiento de Big Beatles del año pasado fue «The Beatles: 1964 álbums de 1964 en Mono», que no incluía material previamente inquietado, emitido junto con Disney+’s Beatles’ 64 «en Mono» en Mono «, no incluía material inédito, emitido junto con Disney+’s Beatles’ 64» en Mono «en Mono», no incluía material inédito, emitido junto con Disney+’s Beatles’ 64 «en Mono».

A continuación se muestra la lista completa de pistas para el componente «Anthology 4» del conjunto de música en caja:

Antología, volumen 4

LP One:

Lado A:

1: La vi parada allí (tomar 2)

The Beatles Bootleg Recordings 1963 – Lanzamiento digital limitado (2013)

2: Dinero (eso es lo que quiero) (RM7 no se debe)

The Beatles Bootleg Recordings 1963 – Lanzamiento digital limitado (2013)

3: Este niño (toma 12 y 13): gratis como un Single de CD de pájaros (actualmente no disponible)

4: Dime por qué (toma 4 y 5) – previamente inédito

5: Si me caí (tomar 11) – previamente inédito

6: Matchbox (tomar 1) – previamente inédito

7: Cada pequeña cosa (toma 6 y 7) – previamente inédito

8: Te necesito (tomar 1) – previamente inédito

Lado B:

1: Acabo de ver una cara (tomar 3) – previamente inédito

2: en mi vida (tomar 1) – previamente inédito

3: Nowhere Man (primera versión – Take 2) – previamente inédito

4: Tengo que llevarte a mi vida (segunda versión – mezcla sin numerar)

Revolver Special Edition (2022)

5: Te amo a (tomar 7)

Revolver Special Edition (2022)

6: Campos de fresa para siempre (toma 26)

Sargento Pepper’s Lonely Hearts Club Band Special Edition (2017)

7: Ella se va de casa (toma 1 – instrumental)

Sargento Pepper’s Lonely Hearts Club Band Special Edition (2017)

LP dos:

Lado A:

1: bebé, eres un hombre rico (toma 11 y 12) – previamente inédito

2: Todo lo que necesitas es amor (ensayo para la transmisión de la BBC) – previamente inédito

3: El tonto en la colina (tomar 5 – instrumental) – previamente inédito

4 Soy la morsa (tome 19 cuerdas, latón, sobredub del clarinete) – previamente inédito

Lado B:

1: Hola bulldog (tomar 4 – instrumental) – previamente inédito

2: Buenas noches (tomar 10 con una parte de guitarra de Take 5)

La edición especial de los Beatles (‘White Album’) (2018)

3: Mientras mi guitarra gentilmente llora (tercera versión – Toma 27)

La edición especial de los Beatles (‘White Album’) (2018)

4: (eres tan cuadrado) bebé no me importa (mermelada de estudio)

La edición especial de los Beatles (‘White Album’) (2018)

5: Helter Skelter (segunda versión – Take 17)

La edición especial de los Beatles (‘White Album’) (2018)

6: lo haré (tomar 29)

La edición especial de los Beatles (‘White Album’) (2018)

7: ¿Puedes llevarme de regreso? (Toma 1)

La edición especial de los Beatles (‘White Album’) (2018)

8: Julia (dos ensayos)

La edición especial de los Beatles (‘White Album’) (2018)

LP tres:

Lado A:

1: Vuelve (toma 8)

Deje que sea una edición especial (2021)

2: Jardín de Octopus (ensayo)

Deje que sea una edición especial (2021)

3: No me decepcione (primera actuación en la azotea)

Deje que sea una edición especial (2021)

4: Nunca me das tu dinero (toma 36)

Abbey Road Special Edition (2019)

5: Aquí viene el sol (toma 9)

Abbey Road Special Edition (2019)

6: Algo (tomar 39 – instrumental – solo cuerdas)

Abbey Road Special Edition (2019)

Lado B:

1: gratis como un pájaro (mezcla 2025) – nueva mezcla

2: Real Love (Mix 2025) – Nueva mezcla

3: Ahora y entonces-2023 Single + The Beatles 1966-1970 (‘Blue Álbum’) (2023)