Bears WR DJ Moore se va en ambulancia después de la victoria de MNF: informe

El Osos de chicago podría haber obtenido la victoria sobre el Comandantes de Washington en Monday Night Football, pero su noche parece haber terminado con una mala nota.

Según el reportero Herb Howard, osos El receptor estrella DJ Moore “abandonó el estadio en una ambulancia” luego de la victoria del equipo por 25-24 sobre los Commanders.

Si bien Howard no proporcionó ningún detalle sobre la lesión que explica por qué Moore abandonó el estadio, agregó que osos El entrenador de receptores abiertos Antwaan Randle El lo acompañó.

#osos El WR DJ Moore abandonó el estadio en una ambulancia tras la conclusión del juego. Estuvo acompañado por el entrenador del WR Antwaan Randle El.

Moore no pareció sufrir ninguna lesión notable durante el partido del lunes por la noche, ya que jugó hasta el final del partido y se le pudo ver en el postjuego con lo que parecía ser de buen humor. El receptor abierto de 28 años atrapó tres de sus cinco objetivos para 42 yardas y realizó dos acarreos para 10 yardas en la victoria por 25-24 sobre los Comandantes.

Esta historia se actualizará a medida que surja más información sobre el estado de Moore.