Bears WR DJ Moore dispara a los Packers después de la victoria

Después de asegurar el touchdown definitivo para ganar en tiempo extra, Osos de chicago receptor estrella DJome Moeure es No pude resistirme a dispararle a Empacadores de Green Bay.

El osos logró la remontada más improbable contra los Packers durante su revancha de la Semana 16 en el Soldier Field, usando una patada corta exitosa para cerrar un déficit de 16-6 en los últimos cinco minutos y ganando con un pase de touchdown de 46 yardas a Moore en tiempo extra.

La victoria no sólo vengó la derrota de los Bears en la Semana 14 ante los Packers en Lambeau Field, sino que también les dio una ventaja de dos juegos en la NFC Norte con dos semanas restantes.

«Fue necesario mucho. Muchos altibajos de nuestra parte. Pero luchamos hasta el final e hicimos que esto sucediera». Moore dijo en su entrevista en el campo después del juego. con el equipo de transmisión de Fox, y agregó más tarde: «Significa mucho. Y al final del día, siempre son F los Packers».

DJ Moore ha dado un paso al frente para los Bears en medio de las lesiones de WR

Moore no tuvo una gran actuación contra los Packers en la primera ronda, atrapando solo uno de sus tres objetivos para una pérdida de 4 yardas, pero ha dado un gran paso adelante en las dos semanas posteriores, ya que las lesiones han afectado la posición de los Bears.

Con Roma Odunze En la banca en la Semana 15, Moore atrapó cuatro de sus cinco objetivos para 69 yardas y dos touchdowns mientras los Bears lograban una victoria de 31-3 sobre los Bears. marrones de cleveland. Lo hizo aún mejor contra los Packers sin Odunze ni carga de lutero III, logrando cinco recepciones para 97 yardas, el máximo de la temporada, junto con su touchdown.

Moore ahora lidera a los Bears en recepciones (48) y yardas recibidas (664) y está empatado con Odunze en la mayor cantidad de recepciones de touchdown (seis) de cara al próximo enfrentamiento de la Semana 17.

Cuando se cierre el telón de la temporada, Moore posiblemente podría tener su producción total más baja en sus tres temporadas con los Bears. Necesitaría 50 recepciones y más de 300 yardas recibidas en los dos últimos juegos para igualar sus números de 2024. La puerta también sigue abierta para que termine con su peor producción desde su año de novato.

Sin embargo, a Moore puede que no le importe mucho, en medio de la primera temporada ganadora de su NFL carrera profesional.

¿Los Bears regresarán al WR lesionado a tiempo para enfrentar a los 49ers?

Los Bears hicieron que las cosas funcionaran con Moore, Olamide Zaccheaus y novato no reclutado Jahdae Walker en la posición de receptor abierto contra los Packers, pero ¿tendrán que hacer lo mismo en la carretera contra los Packers? 49ers de San Francisco (10-4) en el enfrentamiento de la Semana 17?

Burden, una selección de segunda ronda de 2025, viene de una semana en la que no practicó ni una sola vez para los Bears debido a la lesión de tobillo que lo dejó fuera contra los Browns, pero el equipo no ha expresado ninguna preocupación de que pueda mantenerlo fuera por un período prolongado. Aún así, es difícil contar con él hasta que regrese al campo de práctica.

En cuanto a Odunze, los Bears podrían mantenerlo al margen durante los dos partidos restantes de la temporada regular. Está lidiando con una fractura por estrés en el pie que agravó en los calentamientos previos al juego contra los Browns, y el entrenador en jefe de los Bears, Ben Johnson, ha dicho que «todas las opciones» están sobre la mesa para determinar qué abordar mejor el problema.

Mientras eso no signifique una temporada en la reserva de lesionados, Odunze debería tener buenas posibilidades de regresar a la mezcla y jugar para los Bears si llegan a los playoffs.