Bears Trade Pitch trae en Elite Youngster para Caleb Williams

Otra semana, otra pérdida para el Miami Dolphins. El Bears de Chicago Tuve una semana de descanso y tendrá la oportunidad de mejorar, ya que ya están mucho mejor esta temporada, sentados en 2-2. Los osos tomarán un decente Comandantes de Washington Equipo el próximo lunes por la noche del 13 de octubre.

Pero hablando de los delfines y OsitosHay razones para creer que Miami tiene el mejor activo comercial para que Chicago tenga. Ese jugador no es otro que De’von Achane, que muchos consideran uno de los mejores corredores en el NFL.

Dado que Delfines He tenido problemas para comenzar el año y probablemente se dirigen a otra reconstrucción, avanzar desde Achane podría tener sentido, a pesar de que él es el mejor jugador ofensivo en la lista.

Pro Football Network propuso la siguiente idea comercial para enviarlo a Chicago.

Comercio propuesto: RB De’von Achane para RB Roschon Johnson, una selección de segunda ronda de 2026 y una selección de cuarta ronda de 2026

«Parece que el Bears de Chicago Iré en busca de hacer que esto funcione para Caleb Williams, y debe respetar su compromiso con el esfuerzo. Sin embargo, para competir en esta división, deben ser audaces y explorar haciendo un gran chapoteo para ayudar a llevar su ofensiva de clasificación 21 al siguiente nivel.

«Entra De’von Achane. Desde que se puso un Miami Dolphins Uniforme, Ahane ha sido un jugador impactante. En 32 juegos jugados, tiene 1,953 yardas por tierra, 932 yardas recibiendo y 26 touchdowns totales. Tiene un golpe de capitalización sobresaliente de $ 1.73 millones la próxima temporada y será elegible para una extensión más allá de eso esta temporada. Los Bears necesitan arriesgarse aquí y hacer que Caleb sea esta navaja suiza que hace que todos los que lo rodean sean más fáciles, y dar el siguiente paso como ofensa «. Josh Weil escribió.

Perspectiva de la fecha límite de comercio de Dolphins

No hay mucho el Miami Dolphins Tendrá que considerar en la fecha límite de intercambio, fuera de de quién quieren pasar. Si Tyreek Hill no se lesionara, habría sido una pieza comercial clara. Quizás alguien como Jaylen Waddle podría estar disponible, entre muchos de sus mejores jugadores defensivos.

Se necesita un desmontaje completo una vez más en Miami, lo cual es un poco molesto, pero Bears de Chicago Los fanáticos entienden que lo hace tan bien como cualquier fanático de los Dolphins.

Por qué los delfines deberían moverse de De’von Achane

La razón para moverse de Achane sería simple si el Miami Dolphins quiero ir en esa dirección.

Si bien cambiarlo podría tener poco o ningún sentido si lo basan en el talento, es esencial recordar que Miami necesitará algunos activos para ayudar con su reconstrucción. Es por eso que Ryan Vanhoover de Dolphins Talk cree que Achane podría ser uno de los jugadores intercambiados, señalando que si pueden obtener un retorno similar a lo que el Panteras de Carolina Obtuve para Christian McCaffrey, Miami debería considerarlo.

«Este podría atrapar a los fanáticos en un alboroto y justificadamente, pero si el Delfines Van a ir a otra reconstrucción, Achane probablemente sería el jugador por el que puede obtener un buen valor. Nunca obtendrán lo que obtuvieron en el Lareme Tunsil trato, pero el Delfines Debería poder obtener una selección de segunda ronda y posiblemente más. La pregunta es, ¿quién querría hacer el trato? El Jefes de Kansas City han sido mencionados, pero no renuncian a las selecciones premium típicamente «, El escribió.