Bears Trade Pitch aterriza Micah Parsons, mientras los vaqueros se abren para tratar

El Bears de Chicago Usé un borrador de pico en 2025 y una verdadera embarcación de dólares de agencia libre para reconstruir la línea ofensiva, agregue peso al centro del frente defensivo y adquiere un par de pases de alto nivel más para quarterback Caleb Williams.

Pero el tipo de jugador prioritario que la franquicia no ha traído a esta temporada baja es un verdadero corredor de borde, y sigue siendo una posición de considerable necesidad para los Bears, ya que se dirigen a su primera temporada bajo un nuevo entrenador en jefe Ben Johnson.

Los corredores de Elite Pass son difíciles de encontrar, y cuando están disponibles, generalmente es a través de un gran costo en la agencia libre o un precio masivo a través del mercado comercial. En el caso de Dallas Cowboys cuatro veces Pro Bowler Micah ParsonsVa a ser ambos.

Parsons ha exigido un intercambio de Dallas mientras se encuentra en la cúspide de su quinto NFL temporada, después de lo cual se convertirá en agente libre. Los Cowboys han sido reticentes para tratar el talento generacional en las últimas semanas, pero cambiaron su tono el jueves 28 de agosto, basado en un informe de Adam Schefter de ESPN.

«Varios equipos han hablado con los Dallas Cowboys sobre un posible oficio de Micah Parsons y, por primera vez, los Cowboys parecen dispuestos a escuchar al menos las fuentes le dicen a Todd Archer, Dan Graziano y yo». Schefter escribió en x.

Los Cowboys desean resolver la situación, de una forma u otra, en los próximos días con su apertura de temporada el próximo jueves contra los Philadelphia Eagles. Los Cowboys celebran su primera práctica completa en preparación para los Eagles el viernes. https://t.co/4ygzv7sqmq – Adam Scha después (@adamscha después) 28 de agosto de 2025

«Los Cowboys desean resolver la situación, de una forma u otra, en los próximos días con su apertura de temporada el próximo jueves contra el Filadelfia Eagles» Schefter continuó. «Los Cowboys tienen su primera práctica completa en preparación para los Eagles el viernes».

Los osos pueden hacer un lanzamiento competitivo a los Cowboys para Parsons, encabezados por 2 de primera ronda y 2 selecciones de mitad de ronda

Chicago tiene nueve selecciones de draft en 2026 hasta el jueves, y por eso está en posición de hacer una fuerte oferta a los Cowboys para Parsons.

Un acuerdo compuesto por primera ronda en 2026 y 2027, junto con una cuarta ronda en 2026 que Chicago adquirió del Patriotas de Nueva Inglaterra y una selección de tercera ronda en 2027 debería caer en la gama alta del rango de valor de Parsons.

Eso dañaría la capacidad de los Bears para agregar jugadores de élite en las próximas dos clases de draft, pero no alcanzaría robarlos de todo ese potencial. Chicago aún poseería una segunda ronda, tercera ronda y dos cuarta ronda en 2026, así como una selección de segunda ronda y una selección de cuarta ronda en 2027.

Mientras tanto, a cambio de todo ese valor del draft, los Bears traerían un talento generacional de 26 años que ha terminado entre los tres primeros en el jugador defensivo del año votando en tres de sus primeras cuatro temporadas profesionales.

Parsons ha contado 112 hits de QB, 63 tacleadas para pérdidas y 52.5 capturas en 63 juegos de carrera jugados, por Referencia de fútbol profesional. También ha contado nueve rupturas de pase y ha forzado a nueve balones sueltos.

Múltiples rivales de Bears podrían hacer fuertes ofertas para Micah Parsons, incluidos Packers y Lions

Pagar Parsons es responsable de costar a cualquier equipo más de $ 40 millones anuales.

El corredor de pases mejor pagado en la NFL es TJ Watt del Pittsburgh Steelers en $ 41 millones anualmente durante un contrato de tres años. Mientras tanto, Myles Garrett También firmó una extensión a principios de esta temporada baja durante cuatro años y $ 160 millones total ($ 40 millones por temporada) con el Cleveland Browns.

A pesar del alto precio, es probable que varios equipos hagan fuertes ofertas para Parsons. Entre ellos podrían haber los Browns antes mencionados, así como dos de los rivales de la División Norte de NFC de los Bears: el Packers de Green Bay y Leones de Detroit.