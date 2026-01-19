Bears se burlan de la infame redada del draft después de la derrota en los playoffs ante los Rams

Aparentemente, el ex seleccionado de tercera ronda Velus Jones Jr. disfrutó mucho viendo a su ex Osos de chicago equipo eliminado en los playoffs de la NFL.

Tras la desgarradora derrota de los Bears por 20-17 en tiempo extra ante los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional de los playoffs, Jones aprovechó la oportunidad para subirse a X y burlarse de su ex equipo con su primera publicación en casi dos años, provocando la ira de los fanáticos de Chicago.

Jones, una selección de tercera ronda de 2022, fue el primer receptor abierto que el gerente general Ryan Poles seleccionó durante su mandato, arriesgándose por su experiencia al salir de Tennessee y acompañándolo a través de sus frecuentes problemas de balón suelto durante sus primeras dos temporadas.

Sin embargo, al final, a los Bears se les acabó la paciencia con Jones cuando falló su primera devolución de patada de la temporada 2024. Lo enviaron a la banca después y cortaron los lazos semanas después.

La nueva estación de Jones con el Halcones Marinos de Seattle (el sembrado No. 1 de la NFC y el equipo que se enfrentará a los Rams en el Juego de Campeonato de la NFC) podría explicar por qué se sintió lo suficientemente envalentonado como para burlarse de los Bears, pero no es que haya participado mucho.

Jones es miembro del equipo de práctica de los Seahawks, y si bien jugó en tres partidos para ellos como elevación de las Semanas 13 a 15, registró solo cuatro acarreos para 32 yardas y ayudó en una tacleada en una victoria aplastante sobre los Seahawks. Halcones de Atlanta. Los Seahawks podrían elevarlo en los playoffs, pero no lo hicieron en su enfrentamiento de la ronda divisional.

Los fanáticos de los Dudosos Bears se arrepentirán de haber dejado ir a Jones, especialmente ahora.