Bears QB Caleb Williams no se detiene después de vencer a Raiders

Ha habido muchas críticas a Bears de Chicago mariscal de campo Caleb Williams. Busto, sobrevalorado, suave y todo lo demás bajo el sol. ¿Por qué? Bueno, Williams fue visto como un talento generacional. Muchos creyeron que tenía la oportunidad de entrar en la NFL y ser uno de los cinco primeros de mariscal de campo al instante. Si bien eso es un poco injusto, dadas las diferencias significativas entre la NFL y el fútbol universitario, Williams tenía la habilidad para hacerlo.

De todos modos, Williams está comenzando a mostrar por qué algunos de los creyentes tenían razón y por qué algunos de los escépticos están equivocados. No solo está mejorando cada semana, sino que también continuó diciendo todas las cosas correctas. Eso incluye sus comentarios posteriores al juego el domingo después de que los emocionantes Bears ganen sobre los Raiders de Las Vegas, gritando a todo su equipo.

«Es la pelea que tenemos el uno para el otro. Sabíamos cuando fuimos a ese vestuario que no era nuestra marca de fútbol. La defensa nos mantuvo en ella. Los equipos especiales y la defensa», dijo.

«Todos se enfrentaron el uno para el otro en los momentos que necesitábamos. Al final salimos victoriosos», dijo Williams después del juego.

Bears QB Caleb Williams tiene más confianza

Williams está comenzando a jugar con un poco más de confianza, algo que el entrenador en jefe Ben Johnson podría haber inculcar. Para los Chicago Bears durante la próxima década, si van a ser el equipo que quieren ser, tanto Johnson como Williams deben continuar mejorando todos los días.

Por el sonido de las cosas, Williams y el entrenador en jefe de los Bears son una pareja hecha en el cielo, y le da a su entrenador nada más que amor y aprecio por la relación que han construido.

«Él y yo hablamos y nos reunimos todos los días después del día», dijo Williams, por Alambre. «Eso es parte de esto. Entonces, obviamente, salir en el campo de la práctica construye mucha confianza en él para poder ir y llamar a las obras, en cualquier momento que sea, ya sea que estemos respaldados o lo que sea. Es él que confía en mí para poder proteger el fútbol, ​​tal vez no tomar una seguridad o si es cuarto y cuatro en la línea de objetivo. La confianza entre nosotros, para poder intentarlo. aquí.»

Los osos se ven diferentes de los años pasados

Si ha habido uno positivo para los Chicago Bears a principios de la temporada 2025, es que esta organización normalmente perdería juegos como el que ganaron el domingo contra el Las Vegas Raiders. ¿Cuándo fue la última vez que un mariscal de campo de los Bears condujo por el campo para un touchdown tardío para poner a su equipo por delante? Parece que ha pasado mucho tiempo.

Muchos lo han señalado, incluido Erik Lambert de Sports Mockery, que tenía grandes cosas que decir sobre la diferencia en los osos en este momento.

«Este es un sentimiento desconocido para los fanáticos de los Bears. Se han acostumbrado a ver a sus quarterback desmayarse o quedarse corto en esas situaciones. Justin Fields fue particularmente notorio por eso. La gente sigue hablando de que Williams es mentalmente suave. Las Vegas fue simplemente la última». El escribió.

Los tiempos finalmente podrían estar cambiando para los Chicago Bears.