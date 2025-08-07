Bears QB Caleb Williams falló en el futuro Roundup del Salón de la Fama

Es un gran año para el Bears de Chicago y uno que lo hará remodelar la franquicia. Por supuesto, el mayor cambio es que el equipo tiene un nuevo entrenador en jefe en Ben Johnson, que proviene del Leones de Detroit. Con el conocimiento de Johnson de una ofensiva sólida, se espera que realmente cambie la ofensiva de los Bears, para mejor, y ayude a mariscal de campo en ciernes Caleb Williams prosperar.

Cuando Chicago reclutó a Williams, realmente lo vieron como el futuro de la franquicia y su quarterback desde hace mucho tiempo. Pero, tropezó en su primera temporada con el equipo, por lo que este año dirá mucho sobre lo que traerá.

Con solo un mes y algún cambio hasta el inicio del Temporada regular 2025-26En una función para CBS Sports publicada el sábado 2 de agosto, Bryan Deardo predice un miembro del Salón de la Fama para cada equipo de la NFL. ¿Puedes adivinar a quién eligió de los Bears como el candidato más probable? Aquí hay una pista: no era Williams.

Un futuro miembro del Salón de la Fama de los Chicago Bears

En la función deportiva de CBS, Deardo señala que «no hay criterios oficiales al determinar quién está consagrado en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional. Dicho esto, según quién tiene y quién no ha sido consagrado en los últimos 50 años, es seguro decir que hay ciertas cosas que los votantes miran cuando determinan quién debería obtener un busto de bronce y una chaqueta de oro». Para el artículo, Deardo usó «Interpretación de algunos de los criterios tácitos utilizados al determinar quién ingresa al Salón de la Fama».

Entonces, ¿a quién eligió para los Bears? Joe ThuneyQuién dice que no es un bloqueo para el honor, pero está llegando allí. El «éxito continuo del jugador en Chicago determinará el destino de Thuney».

«La carrera de Thuney ha incluido dos victorias en el Super Bowl con los Patriots, dos victorias más del Super Bowl con los Chiefs y tres literas consecutivas de Pro Bowl en esta temporada». Notas de querida. «Ahora 32, Thuney necesitará comenzar a acumular los asentimientos de Pro Bowl si va a tener un caso serio del Salón de la Fama algún día. Otro Super Bowl tampoco dolería».

Eso es un montón de victorias del Super Bowl, por lo que parecería apropiado ver Deardo en el pasillo con o sin éxito de los Chicago Bears. Williams también podría hacer el corte, porque tiene el talento y un gran entrenador con Johnson.

El mejor mariscal de campo de la NFL

Tal vez el próximo año, Williams será considerado uno de los mejores mariscales de campo de la liga, pero aún no. En pieza publicada el viernes 1 de agostopor Fox Sports, nombraron Josh Allen del Bills de búfalo El principal llamador de señal en la liga.

«Dice mucho ser clasificado por delante de Mahomes», señala Fox Sports. «Si bien Allen aún no ha vencido a Mahomes en los playoffs, mostró consistencia con sus brazos y piernas la temporada pasada. En 2024, a pesar de no tener un solo objetivo de élite después de que Stefon Diggs fue a Houston, Allen lanzó para 3,731 yardas y 28 touchdowns».

Si Williams es el verdadero negocio, hará el corte la próxima temporada. No podemos esperar a verlo con Johnson llamando a las jugadas. Solo quedan unas pocas semanas más.