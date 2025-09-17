Bears QB Caleb Williams advirtió que ‘Get It Going’ en la era de Ben Johnson

Fue un juego difícil para el Bears de Chicago y Leones de Detroit en Domingo 14 de septiembreEn Motor City, y los Bears probaron lo amargos que son los Leones no solo sobre cómo cayeron la última postemporada, sino que Johnson saltó del barco de inmediato a Chicago. Al final, los leones lograron un 52-21 Victoria contra los Bears, y fue una escena dramática.

Mariscal de campo de los Chicago Bears Caleb Williams No tenía un mal juego, pero tampoco tenía uno genial. Williams pasó por 207 yardas y dos touchdowns Para Chicago, y Roma Odunze atrapó los dos pases de puntuación de Williams. El ex jugador de los Leones D’Andre Swift hizo lo que pudo contra su antiguo equipo, corriendo para 63 yardas y un touchdown, pero no resultó en una victoria. Mientras tanto, el mariscal de campo de los Leones Jared Goffde acuerdo a a ESPNTerminado «con una calificación de pasador casi perfecta (156.0) mientras se lanza para 334 yardas y cinco touchdowns» y «amplio Amon-Ra St. Brown atrapó tres de los puntajes.

Ahora, Williams está siendo advertido sobre el próximo juego de la Semana 3 del equipo contra el Dallas Cowboys. Este es el momento de Crunch si el equipo no quiere ingresar a la temporada 0-3.

Caleb Williams bajo presión con los Chicago Bears

Hay un puñado de equipos en la NFL que realmente están bajo presión en la Semana 3. Uno de ellos es los Chicago Bears. En una función de lunes 15 de septiembre para Bleacher Report, Alex Kay habla sobre los quarterbacks bajo la mayor presión en la semana 3 de la NFL.

«Debido a factores como la suerte, la programación y las lesiones, algunos aún deben demostrar que no son pretendientes y tienen lo necesario para competir a pesar de sus respetables aperturas», afirma, y ​​agrega que «varios equipos han tropezado con la puerta al perder enfrentamientos consecutivos».

Para Chicago, dice que «los Bears parecían que podrían ser contendientes astutos en 2025 después de hacer algunos cambios organizacionales radicales durante la temporada baja». Sin embargo, por supuesto«Sin embargo, eso no ha llegado a buen término, ya que el club ahora tiene 0-2 después de dos dudas derrotas divisionales para abrir el año».

Agrega que «Williams ha publicado una línea de estadísticas de aprobación relativamente peatonal, con un promedio de un porcentaje de finalización de 61.5 con 417 yardas y tres touchdowns contra una intercepción y seis capturas» y que «la ofensiva de Chicago califica el promedio de la liga en yardas y puntos anotados en la temporada». Tendrán que ser mejores si realmente quieren ser contendientes esta temporada.

«Si Williams no puede hacer que funcione en la semana 3 contra un Dallas Cowboys defensa que solo dio 37 puntos a lo humilde Gigantes de Nueva York«, Agrega:» Esta podría ser una temporada extremadamente difícil en la ciudad ventosa «.

Entonces, esta es la oportunidad de los Bears de finalmente obtener una victoria. Es hora de Crunch. Pero Williams es un mariscal de campo muy talentoso, por lo que eso es positivo, y solo necesita finalmente conseguir cosas para hacer clic.

Ben Johnson habla y Campbell

Cuando se le preguntó sobre Campbell en el prensador posterior al juego, Johnson señaló exactamente lo que sucedió. «¿Qué se supone que debe hacer? Es cuarto y gol, ¿qué quieres que haga?» Johnson dijo cuando se le preguntó Sobre la toma de decisiones de cuarto intento de Campbell. «Sí, podría haber pateado el gol de campo. No patean goles de campo. Lo van por allí. Estaba haciendo lo que se supone que debía hacer». Agregó: «Eso es lo que hace».

Ahora, los Bears tienen que dejar atrás esa gran pérdida y mirar a los Cowboys. El juego es el domingo 21 de septiembre en casa.