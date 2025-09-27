Bears Insider toma un tiro sutil en Maxx Crosby de los Raiders

El Las Vegas Raiders Buscará hacer lo que los Dallas Cowboys no pudieron: generar presión sobre Caleb Williams. Dallas registró cero capturas, permitiendo al mariscal de campo de la USC separar fácilmente su defensa.

Williams terminó con 298 yardas aéreas y cuatro touchdowns en 19 de 28 intentos, dando a los Raiders la defensa un desafío difícil si quieren contener la estrella de los Bears y ganar una victoria. Maxx Crosby será clave para crear presión e interrumpir el ritmo de Williams.

Durante un segmento en 670 el puntaje, se le preguntó a Brad Biggs del Chicago Tribune sobre cómo los Bears protegerán a Williams de Crosby, lo que llevó a Biggs a tomar un tiro sutil a la estrella de los Raiders.

«No creo que veamos más de [a six offensive linemen alignment]», Dijo Biggs en La edición del 26 de septiembre del «Mully & Haugh Show». “Maxx Crosby es un jugador divertido de ver con la forma en que se acerca al juego.

«Pero no lo pongamos en la misma categoría que un par de los otros tipos que los Bears enfrentarán esta temporada, como Myles Garrett o Micah Parsons, no está en ese nivel superior, en mi opinión. Tal vez vemos un poco de eso con un liniero elegible, pero no, no creo que se acerquen así de esa manera.

¿Dónde se ubica el Maxx Crosby de los Raiders entre los corredores de pases?

Crosby ingresó a la liga en 2019 y, desde que fue reclutado por los Raiders, el jugador de 28 años ha registrado 61.5 capturas, clasificándolo sexto entre los jugadores defensivos, por Estademo. Además, el corredor de pases ha registrado al menos siete capturas que llegan a la NFL.

Tal vez es la falta de éxito que la plata y el negro han tenido en esta época en que los reporteros de la NFL podrían pasar por alto el impacto de Crosby. No obstante, lo que la estrella de Las Vegas trae a la mesa no se pierde en los entrenadores de la NFL.

El coordinador ofensivo de Bears, Declan Doyle, transmitió lo que hace Crosby que ofrecerá un desafío a su equipo.

«Él es un muy Jugador único ”, dijo Doyle (H/T Raiders.com). «Al construir un plan, obviamente Tienes que tener conciencia de dónde está en todo momento. Es un jugador fenomenal. Juega con gran esfuerzo.

«Eso es lo más importante de él que aparece en la cinta. Es resbaladizo y solo tienes que tener una conciencia y en cada obra, debes tener un plan sobre cómo vamos a manejarlo».

Los asaltantes necesitan presionar a Bears QB Caleb Williams

A principios de esta semana, el entrenador en jefe de los Bears, Ben Johnson, le dio a los Raiders un aviso sobre lo que Williams puede hacer ahora que está dando paso a su paso en el nuevo sistema ofensivo.

«Cuando la línea ofensiva protege así, es mucho más fácil jugar desde el bolsillo», dijo Johnson a los medios el 22 de septiembre (H/T Red de Marquee Sports). «Pensé cero capturas. Teníamos un bolsillo muy limpio en su mayor parte. Ese es un punto de partida. Tiene la capacidad de escapar y extender y todo eso. Pero, hombre, si podemos mantenerlo allí, nuestros creadores de juegos son algunos corredores de ruta dinámicos a los que podemos llevar la pelota en el espacio.

«Creo que vio cuando juega a tiempo, confía en los enganches, y podemos ser una ofensa explosiva de esa manera. Hay muchas maneras en que Caleb Williams puede lastimarte. Como dije, cuando tenemos protección de pase como tuvimos contra los Cowboys, eso ciertamente ayuda».