Bears GM Ryan Poles deja en claro sus sentimientos sobre Caleb Williams

doHicago Bears El gerente general Ryan Poles no está ocultando cómo se siente sobre mariscal de campo Caleb Williams y su desarrollo se dirige a su segunda temporada.

Hablando después de la victoria de pretemporada del equipo sobre la Buffalo Bills, Los polacos enfatizaron no solo el talento en el campo de Williams, sino también su madurez, preparación y impulso implacable para mejorar. Desde el manejo de momentos caóticos en juegos hasta aparecer en Halas Hall antes del amanecer, los Bears creen que su joven mariscal de campo está en el camino correcto para convertirse en una piedra angular de la franquicia.

Crecimiento en el caos: los sentimientos contundentes de Ryan Poles sobre el camino de Caleb Williams hacia el éxito

Para los polacos, lo que más destaca de Williams no es solo su talento o atletismo de brazo; Es cómo responde cuando las cosas salen mal, lo que desafortunadamente sucedió mucho la temporada pasada. Durante el enfrentamiento de pretemporada contra Buffalo, Williams superó una penalización de retención al recuperarse inmediatamente con una gran finalización al novato ala cerrada Colston Loveland. Esa secuencia, Según los polacos, refleja el tipo de resiliencia para tener éxito en la NFL.

«Creo que hay tanto crecimiento que ocurre en el caos», dijo Poles. «Cuando las cosas suceden, o tal vez sea una mala decisión, ¿cuál es la respuesta después de eso? Y creo que eso va a mostrar cierto crecimiento y madurez».

Esta mentalidad es crítica para cualquier mariscal de campo joven.

Los quarterbacks de segundo año luchan notoriamente, pero Poles ve a Williams desarrollar una memoria corta y continuar creciendo. También advirtió que la curva de desarrollo no es lineal, que la mayoría de los mariscales de campo jóvenes pasan por «altibajos» en sus primeras temporadas, pero cree que el viaje de Williams se parecerá a un paso de una escalera de progreso constante.

«Todavía creo que habrá algunos altibajos», dijo Poles. «Para nosotros, espero que sea un paso de escalera que continuemos y que seguimos subiendo».

Esa progresión, explicó Poles, es algo más que solo momentos en el juego. También proviene de comprender la ofensiva, confiar en el talento que lo rodea y sentir que el juego se ralentiza con el tiempo. «Cuando estás en modo de supervivencia, cuando intentas descubrir la velocidad del juego, tal vez las cosas no tengan sentido».

Preparación estableciendo el tono

Si los Bears buscan razones para creer que Williams puede manejar esa curva de crecimiento, deben mirar sus hábitos de trabajo. A lo largo del campamento de entrenamiento, Williams ha construido una reputación por sus tempranas mañanas y preparación detallada.

Según Kevin Fishbain de El atlético, Williams se presentaría a trabajar a las 5:45 am para tomar notas, dibujar obras de teatro y caminar por el juego en voz alta.

«Parte de su escritura, parte de esto es visual, parte de él lo habla y luego parte de él sale y lo hace», dijo Williams. «Paso todo el asunto como si recibiera la llamada. La repito en el grupo, digo la cadencia, me pongo a la línea y simplemente paso por toda la gimnasia … para que cuando salgamos, sea mucho más suave».

Ese enfoque no ha pasado desapercibido. Poles ha elogiado a Williams por recalibrar cómo usa su tiempo, señalando su presencia constante en el edificio y su urgencia de mejorar.

Incluso veterano Caso de mariscal de campo Keenum ha notado el impulso de Williams. «Lo quiere, lo quiere mal», dijo Keenum. «He oído hablar de jóvenes que simplemente aparecen y van, y él no es uno de esos tipos».

Ryan Poles habló sobre la velocidad de procesamiento de Caleb Williams, con el contexto que era una preocupación de Sean Payton en el proceso previo al draft, como se detalla en «Kings American». Los polacos alaban la ética de trabajo de Williams y expresa confianza en que él continúe progresando. pic.twitter.com/hxhmgdsmdp – 670 el puntaje (@670thescore) 14 de agosto de 2025

Los polacos dejaron en claro que el esfuerzo y la disciplina no garantizarán resultados instantáneos, pero sí establecen las bases para el éxito a largo plazo. Para Williams, significa más.

Como lo expresaron Ryan Poles, los Bears confían en que su joven quarterback continuará subiendo, un paso a la vez. Y si sus primeros hábitos son una indicación, Caleb Williams está decidido a llevar a Chicago en su espalda.