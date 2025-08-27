Bears GM envía un mensaje en la decisión ‘difícil’ de cortar WR

El Bears de Chicago Se mantuvo fiel a la competencia que tenían en el campamento de entrenamiento al crear su lista inicial de 53 hombres para la temporada 2025, incluso cuando los obligó a tomar decisiones «difíciles» sobre qué jugadores renunciar.

Tras el corte de la lista del martes, el gerente general de los Bears, Ryan Poles, habló sobre algunos de los jugadores que superaron las expectativas para ellos en el campamento y ganaron méritos por mérito, incluido el receptor abierto y destacado de la pretemporada Jahdae Walker.

También enfatizó lo «difícil» que era para el personal hacer los recortes necesarios en la posición del receptor, particularmente cuando se trata de «dejar. Tyler Scott Ir ”de la lista.

«Cuando pienso en Jahdae y pienso en [offensive tackle] Teo [Benedet]Donde entraron a donde están hoy, la discusión fue el desarrollo, y luego se pusieron un poco por delante de esa curva «. Poles dijeron el martes. «Entonces ese grupo receptor [turned out well for us]Lo que dificultó dejar que Tyler Scott fuera hoy, pero tenemos que mantenernos fieles a la competencia y fieles al talento, no donde los chicos son reclutados.

«Así que estoy orgulloso de eso. Estoy orgulloso de nuestro grupo y del desarrollo de [Walker]. Se lo ganó «.

Tyler Scott nunca cumplió con el potencial de Chicago

Mientras que los polacos y su personal le resultaban «difícil» moverse de Scott en la fecha límite de corte, la escritura había estado en la pared para el velocista de 23 años durante unos meses.

Los Bears hicieron mejoras significativas en su cuerpo receptor durante la temporada baja, firmando a los veteranos Olamide zaccheaus y Devin Duvernay Para la profundidad detrás de los entrantes Djome Moeure es y Roma Odunze y redacción Luther Burden III Temprano en la segunda ronda.

Tampoco ayudó que la segunda temporada de Scott en Chicago resultó ser un fracaso total. Pasó de atrapar 17 pases para 168 yardas y jugar 439 instantáneas ofensivas en 2023 como novato para desaparecer prácticamente dentro de la ofensiva de los Bears en 2024, atrapando un solo pase de 5 yardas mientras jugaba solo 55 instantáneas totales: 20 ofensivas y 35 en equipos especiales.

Mientras que Scott pareció entrar al campamento con una pista interna para ganar el lugar de profundidad final en la rotación que recibió seis hombres, los Bears vieron a otros receptores alcanzarlo rápidamente. Walker es el que terminó reemplazando a Scott en la tabla de profundidad, pero de 28 años Maurice Alexander También le dio una carrera por su dinero durante la pretemporada.

Scott no fue reclamado por las exenciones, pero es poco probable que regrese al equipo de práctica ya que el equipo ya firmó a tres receptores a la unidad de reserva el miércoles: Alexander, Millas boykin y novato JP Richardson – Todos los cuales pasaron por el campamento con ellos.

Jahdae Walker ha reclamado la camiseta número 10 de Tyler Scott

Walker hizo más que solo tomar el lugar de Scott en la lista de 53 hombres. También agarró la camiseta No. 10 que dejó atrás y lo convirtió en su propio frente a su temporada de la NFL.

Walker cambió de su camiseta número 20 al número 10 el día después del corte de la lista, aprovechando la nueva disponibilidad de números y eligiendo uno que mejor se adapte a sus intereses. Había usado la camiseta número 9 en la universidad en Texas A&M, pero lleva una seguridad fuerte Jaquan Briskes Actualmente usa ese número, descartándolo para él.

En otras noticias relacionadas con la camiseta, Burden también cambió su número del No. 87 que eligió después de que el equipo lo reclutó en el número 39 en general en la primavera. Ahora usará el número 13 para los Bears, un parecido más cercano con la camiseta número 3 que había usado en Missouri.

La carga probablemente esté feliz por el cambio. Le había dicho a los periodistas en la primavera durante el primer día del minicampamento novato que había elegido el número 87 porque «todos los buenos números se habían ido». Los Bears tienen varios números de camiseta que aportan receptores retirados, como el No. 3 (Bronko Nagurski), el No. 5 (George McAfee) y el No. 7 (George Halas).