Bears CB Jaylon Johnson toca cabezas con los comentarios de Caleb Williams

Bears de Chicago esquinero estrella Jaylon Johnson ha llamado la atención con sus comentarios recientes sobre la ética de trabajo del mariscal de campo Caleb Williams.

Johnson hizo una aparición invitada en «The Pivot Podcast» el viernesDurante el cual la ex estrella de la NFL Channing Crowder le preguntó si había visto suficiente crecimiento de Williams para sentir que está en la trayectoria de convertirse en un «mariscal de campo de playoffs».

Candid, como siempre, Johnson admitió que no se sentiría cómodo emitiendo un veredicto sobre Williams porque no sabe cómo se ve un mariscal de campo de playoffs «se ve» después de todos los cambios de quarterback que ha soportado durante sus primeras cinco temporadas en Chicago.

Al mismo tiempo, sin embargo, Johnson también mencionó la mejora que ha visto de Williams con su ética de trabajo, incluso si sonaba como una ligera excavación en sus esfuerzos de 2024.

«Siento que por mí, no voy a decir: ‘Oh, sí, lo veo haciéndolo o veo que no lo hace'», dijo Johnson. «Sé que definitivamente está tomando pasos, definitivamente veo su auto en el lote mucho más tiempo de lo que era, definitivamente dando esos pasos. Pero no puedo decir que esté progresando para ser una TB [Tom Brady] Y nunca sé realmente lo que TB puso «.

Hay dos formas de leer esos comentarios. O Johnson sugiere que Williams no pasó suficiente tiempo en el edificio en 2024 o simplemente está alabando a su reclutero de señal ofensivo por ir más allá para realizar un trabajo adicional para su segundo año.

De cualquier manera, las palabras de Johnson son interesantes e indican que Williams está trabajando más duro para los Bears en 2025, lo que solo puede ser algo bueno, especialmente después de un turbulento 2024.

La ética de trabajo de Caleb Williams cuestionada en un nuevo informe

Lo que dijo Johnson sobre la ética de trabajo de Williams puede haber volado bajo el radar … si no fuera por el reciente artículo mordaz sobre Williams de Tyler Dunne para Golongtd.com.

La semana pasada, publicó Dunne Una serie de artículos de tres partes Eso citó docenas de fuentes no identificadas, muchos de ellos ex entrenadores, que pintaron a Williams como una de las principales razones de la disfunción que resultó en la tumultuosa temporada regular de los Bears 2024.

En referencia específica a la ética de trabajo de Williams, un entrenador anónimo dijo lo siguiente:

Hay responsabilidades de hombres mayores. Esperas que ponga el trabajo. Y creo que todos desean ser geniales. Falto Ser grande es fenomenal. Si voy a una barbería local, probablemente haya siete tipos que querían ser grandes jugadores cuando tenían 13 años. Pero lo que tu desear y que tu ganar son dos cosas diferentes. Esta vida y el juego del fútbol no te dan lo que quieres. Quiero $ 50 millones. Si quiero $ 50 millones, tengo que ganar $ 50 millones. Si no puedes sacrificar? No hay sustituto para el trabajo. Eso es algo que necesita aprender.

Si bien algunos fanáticos están felices de descartar esos comentarios como represalias de ex entrenadores, hacen que Johnson dijo sobre Williams un poco más interesante.

Jaylon Johnson Off Informe de lesiones para Bears en la semana 2

Hablando de Johnson, el esquinero All-Pro está en camino de hacer su debut en la temporada 2025 para los Bears el domingo por la tarde después de sentarse a su primer partido con una lesión en la ingle.

Johnson sufrió una lesión en la ingle mientras entrenaba por su cuenta antes de informar a las instalaciones de los Bears a fines de julio para el inicio del campamento de entrenamiento. Como resultado, se perdió todo el campamento y pasó más de un mes fuera del campo de la práctica antes de regresar al comienzo de la Semana 1 como un participante limitado.

Mientras que los Bears enumeraron a Johnson como cuestionable para jugar contra el Vikingos de Minnesota y lo resolvieron en el juego previo, finalmente decidieron darle otra semana para recuperarse y lo gobernaron inactivo junto con el esquinero de la ranura inicial Kyler Gordon.

Sin embargo, después de la práctica del viernes, los Bears eliminaron a Johnson de el informe de la lesión Después de participar completamente en las prácticas de esta semana. Johnson es uno de sus jugadores defensivos más talentosos y debería proporcionar un impulso sustancial a su secundaria, que tuvo que comenzar 2025 recién llegados veteranos Nahshon Wright y Nick McCloud en la primera semana.

Desafortunadamente, los Bears también descartaron a Gordon durante otra semana con su lesión en los isquiotibiales, lo que lo mantuvo fuera de la práctica durante toda la semana. McCloud es la opción más probable para comenzar en la ranura en el lugar de Gordon, pero los Bears podrían reconsiderar su alineación ahora que Johnson está sano y disponible para jugar en el perímetro contra los Leones.

Los osos enfrentarán el Leones de Detroit en Ford Field a la 1 PM ET del domingo.