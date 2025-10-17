‘Bearcave’, ‘Pillion’ y ‘Dientes de leche’ entre los competidores en Salónica

El Festival de Cine de Tesalónicaque se celebrará del 30 de octubre al 9 de noviembre, ha revelado su programación de competencia internacional, que presenta 12 películas de directores emergentes.

El jurado está compuesto por Elegance Bratton, directora, guionista, productora y actriz; Thania Dimitrakopoulou, jefa de ventas de Match Factory; y Fred Elmes, director de fotografía.

El Alexander de Oro al mejor largometraje irá acompañado de un premio en metálico de 10.000 euros, mientras que el Alexander de Plata a la mejor dirección irá acompañado de un premio en metálico de 5.000 euros. El jurado también otorgará premios al mejor actor, actriz y guión o logro artístico.

PELÍCULAS EN COMPETENCIA INTERNACIONAL

“Una luz que nunca se apaga”, Lauri-Matti Parppei, Finlandia-Noruega

Tras una crisis personal, incapaz de soportar el peso de las expectativas que pesan sobre él, Pauli, de 29 años, un flautista talentoso y exitoso, regresa a la casa de su familia en un pequeño pueblo de Finlandia. Allí, casi sin querer, conecta con un grupo de jóvenes músicos, parias en el ambiente asfixiante y provinciano, que, impulsados ​​por una maravillosa locura, componen música experimental a través de la improvisación.

“Bearcave”, Krysianna B. Papadakis y Stergios Dinopoulos, Grecia-Reino Unido

Argyro y Anneta son dos mejores amigos que viven en el pueblo de montaña griego de Tirna. Una vez que Anneta revela que está embarazada y planea escaparse de la ciudad con su novio policía, Argyro, devastado, la desafía a embarcarse en una caminata hacia la legendaria Bearcave.

“Beachcomber”, Aristotelis Maragkos, Grecia

Elias sueña con construir un barco con chatarra, persiguiendo la sombra del legado de su padre marinero. Pero a medida que su creación se desmorona, también lo hace el mito que construyó alrededor de sí mismo, lo que lo obliga a enfrentar la frágil verdad de quién es realmente.

“Reina del Algodón”, Suzannah Mirghani, Alemania-Francia-Palestina-Qatar-Arabia Saudita-Sudán

La joven Nafisa vive en un pueblo de Sudán, a orillas del Nilo. La nieta de la llamada “Reina del Algodón”, una anciana -aparentemente centenaria- que ha adquirido dimensiones legendarias por su resistencia contra los británicos y su supuesta capacidad de ver el futuro, está en edad de casarse. Actualmente, Nafisa trabaja en los campos de su abuela recogiendo algodón, sumergiéndose en el río y enamorándose de un joven. Pero la llegada de un rico empresario de Londres lo trastorna todo, y todos (incluidos sus padres y su abuela) hacen planes para ella, sin que ella lo sepa.

“Gorgonà”, Evi Kalogiropoulou, Grecia-Francia

En un futuro distópico atemporal, en una ciudad-estado patriarcal plagada de violencia y contaminación ambiental, dos mujeres se rebelan y luchan por su libertad e identidad, transformándose en símbolos de resistencia y transformación.

“Karla”, Christina Tournatzès, Alemania

Múnich, 1962. En una sociedad sumida en el silencio y la vergüenza, Karla, de 12 años, toma una decisión notable pero inusual: lleva a los tribunales a su abusivo padre. Negándose a ser silenciada, insiste en contar su historia a su manera, eligiendo qué revelar y qué no decir.

“Maysoon”, Nancy Biniadaki, Alemania-Grecia

Una relación se desmorona, un pasaporte caduca y, de repente, todo está en juego: la arqueóloga egipcia Maysoon vive en Berlín con su pareja Tobi y sus dos hijos cuando su pasado la alcanza: una vez activa políticamente antes de la Primavera Árabe, regresar a Egipto podría costarle la libertad. Mientras teme perder su hogar, su familia y su sentido de control, Maysoon comienza una batalla.

“Dientes de leche”, Mihai Mincan, Rumania-Francia-Dinamarca-Grecia-Bulgaria

Rumania, 1989. Durante los últimos días de la dictadura de Ceaușescu, en un pequeño y aislado pueblo, María, de 10 años, se convierte en la última testigo de la misteriosa desaparición de su hermana. Desgarrada por la pérdida, intenta encontrarle sentido a una realidad nueva y aterradora. Se encierra en sí misma y se niega a hablar. ¿Ha perdido la voz o es que no encuentra las palabras adecuadas?

“Sobre el mar”, Helen Walsh, Reino Unido

En un pueblo de la neblinosa costa de Gales, donde la vida está dictada por los mismos valores conservadores y patriarcales centenarios, un hombre se encuentra de repente en desacuerdo con una comunidad de mentalidad estrecha y, lo más importante, con él mismo: a los 48 años, casado y padre de un adolescente desafiante, Jack, un criador de mejillones que defiende el legado familiar, se conectará con un joven atractivo que llega a la región como trabajador temporal. Lo que sigue desenterrará deseos no expresados ​​y reprimidos, cambiando así a él y a su familia para siempre.

“Pillion”, Harry Lighton, Reino Unido

Lighton adapta la novela corta de Adam Mars-Jones “Box Hill” a una película, presentando una extraña historia sobre la mayoría de edad tan inesperada como encantadoramente romántica. Colin (Harry Melling), un joven tímido de la campiña británica, lleva una vida casi insignificante hasta que conoce a Ray (Alexander Skarsgård), un misterioso motociclista que le introduce en una relación de dominación y sumisión.

“Satisfacción”, Alex Burunova, Estados Unidos-Grecia-Ucrania-Italia

La relación entre Lola y Philip, dos jóvenes compositores británicos, se está desmoronando. Mientras pasan sus vacaciones en Antiparos, los dos luchan por recuperar su equilibrio como pareja y revivir su creatividad perdida. Sin embargo, a pesar del encantador paisaje de las Cícladas y la ociosidad del verano, algo imperceptible pero pesado se vislumbra en el horizonte. Y cuando Lola conoce a una misteriosa, oscura y seductora mujer griega, el equilibrio se rompe, sacando a la luz un trauma reprimido… y la esperanza de superarlo.

“Río extraño”, Jaume Claret Muxart, España-Alemania

Dos niños y sus padres comienzan sus vacaciones de verano recorriendo en bicicleta el río Danubio. El mayor, ya adolescente desde hace algún tiempo, conoce inesperadamente a un chico misterioso en un encuentro que resultará decisivo para el desenlace del viaje, mientras el menor se limita a observar desde el margen.