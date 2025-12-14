BCA Syariah vuelve a ser feliz

Jacarta – La Autoridad de Servicios Financieros u OJK informó que los activos bancarios de la sharia se registraron en 975,94 billones de IDR en agosto de 2025, frente a 965,15 billones de IDR en julio de 2025.

Lea también: Con una apertura más fuerte, la JCI tiene el potencial de brillar hoy



El financiamiento creció un 8,13 por ciento anual hasta 670,75 billones de IDR, mientras que los fondos de terceros (DPK) aumentaron un 7,37 por ciento hasta 757,2 billones de IDR.

La cuota de mercado de la banca sharia ha alcanzado ahora el 7,44 por ciento del total de los activos bancarios nacionales. BCA Sharia por ejemplo, registrar un desempeño positivo sostenido.

Lea también: La JCI se fortalece esta mañana, una ligera corrección acecha



A septiembre de 2025, los activos de la compañía crecieron un 20,3 por ciento anual (interanual/interanual) alcanzando los 18,1 billones de IDR.

El crecimiento positivo también se refleja en una mayor confianza de los clientes, con BCA Syariah Third Party Funds (DPK) creciendo un 24,2 por ciento interanual hasta 14,2 billones de IDR.

Lea también: Este programa dispara las mipymes de mujeres



La función de intermediación bancaria se canalizó bien, lo que se reflejó en un crecimiento del financiamiento del 17 por ciento interanual alcanzando 12,2 billones de IDR en todos los segmentos de financiamiento, tanto comercial como de consumo.

Gracias a este desempeño, la filial BCA obtuvo dos premios en el Premio Memoria Anual (COMPRAMOS) 2024 que se llevará a cabo en la Bolsa de Valores de Indonesia (EN) por su compromiso de implementar un gobierno corporativo transparente, responsable y sostenible.

En ARA 2024 con el tema «Liderar con integridad, transparencia y responsabilidad: el camino hacia un futuro sostenible», BCA Syariah logró lograr:

1. Campeón general del grupo de menos de 1 billón de IDR

2. Campeón general del grupo no estatal/no BUMD por debajo de 1 billón de IDR

«Por supuesto, este premio es una motivación para que sigamos mejorando la calidad de la gobernanza y la transparencia, en consonancia con los principios de la sharia y la sostenibilidad. Creemos que la integridad y la responsabilidad son bases importantes para crear valor a largo plazo para los clientes y la sociedad», dijo la directora de BCA Syariah, Ina Widjaja.

ARA 2024 es un prestigioso premio organizado por el Comité Nacional de Política de Gobernanza (KNKG) en colaboración con el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, OJK, la Dirección General de Impuestos, el Ministerio de Finanzas, BEI y la Asociación de Contadores de Indonesia.