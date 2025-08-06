BCA Syariah Open Voice Acerca de una cuenta inactiva, no vuelva a bloquear

Yakarta, Viva – Centro de informes y análisis de transacciones financieras (Ppatk) dijo que había liberado hasta 122 millones de cuentas latente o ahorros pasivos, también conocido como actividad de transacción dentro de un cierto período de tiempo.

La apertura se llevó a cabo en etapas desde mayo de 2025. En cuanto al proceso de reapertura o la reactivación de la cuenta fue presentada por cada banco.

Cuando se conoce, el presidente del presidente BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum afirmó haber abierto una cuenta inactiva propiedad de su cliente. También garantizó que la apertura de la cuenta inactiva de su cliente había pasado por una inspección estricta.

«Significa que el banco cree que al abrir (cuenta inactiva) es de hecho lo que debe abrirse. No hay transacciones Que talSí. Eso es lo que estamos haciendo ahora «, dijo en Yakarta, miércoles 6 de agosto de 2025.

Yuli reveló que el requisito para reabrir BCA Syariah latente era que el cliente preocupado se demostró que no usara una cuenta para acomodar los fondos resultantes de actos penales.

A partir de comprar y vender cuentas, piratería, uso de nominados como cuenta de refugio, transacción de narcóticos, corrupción y otros delitos.

BCA Syariah también llevó a cabo la verificación realizando la introducción de clientes de clientes de manera integral (Diligencia debida del cliente/Cdd).

«Volver de nuevo, siempre y cuando creamos que esto cliente (cuenta) preocupado no se usa para varias cosas, no incluida lista de vigilanciacontinúa Bukain Grabe las pistas (verificación). Nosotros poder Hay un banco, tenemos una lista Lista de vigilancia, comportamiento Existe «, enfatizó.

Desde este caso, BCA Syariah insta a los clientes a verificar con mayor frecuencia las cuentas regularmente. Además, también se les pide a los clientes que realicen transacciones activamente en sus cuentas.

Esto se puede hacer para evitar la agrupación de cuentas de desempleo, también conocido como dormant, que tiene el potencial de ser bloqueado por PPATK.

«Solo podemos apelar, para que ahora somos más conscienteLa cuenta fue activada, verificada. Entonces sabemos lo que sucede con la cuenta. Más allá del problema de bloquear el bloqueo, de hecho debemos estar atentos también, lo que sucede con nuestra cuenta «, dijo Yuli.

La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) evalúa que la cuenta inactiva es, en principio, una cuenta que no tiene transacciones, tanto retiro, deposición o transferencia en un cierto período, generalmente de 3 a 6 meses.

La acción de bloqueo se llevó a cabo para hacer un seguimiento de la cantidad de cuentas inactivas que se utilizaron mal, como los resultados de comprar y vender cuentas o usados para lavar dinero.