BCA niega el problema de la fuga de datos del cliente, la gestión de la explicación del amor

Yakarta, Viva – Banco Asia central (BCA) afirme que la información sobre la fuga de datos cliente Lo cual está lleno en las redes sociales, no es cierto. Esta declaración se hizo luego de un reclamo que circulaba en X de que el grupo de hackers logró acceder a datos propiedad de 20 millones de clientes.

Leer también: Se requiere que OJK sea un banco y LKNB registra datos de deudor al eliminar los libros de crédito MSME



«En relación con la información en las redes sociales que acusa a la filtración de datos de BCA, podemos transmitir que la información no es cierta», dijo Hera F. Haryn, EVP Comunicación corporativa y responsabilidad socialY BCA, como se cita de su declaración, viernes 19 de septiembre de 2025.

«Nos aseguramos de que no haya fugas de datos del sistema BCA y los datos del cliente sigan siendo seguros», continuó.

Leer también: KPK recuerda el potencial de la corrupción en la distribución de RP. 200 t de fondos a Himbara Bank



Dijo que BCA había llevado a cabo la seguridad de los datos mediante la implementación de estrategias y estándares de seguridad en capas, así como la mitigación de riesgos necesaria para mantener la seguridad de los datos del cliente y las transacciones digitales.

Además, BCA hizo un llamamiento a los clientes para que permanezcan conscientes de aquellos en nombre de los bancos y otros modos de fraude destinados a obtener datos personales.

Leer también: DPR pide fondos RP200 T que se regulen a través de PMK para que no solo sea recibido por grandes corporaciones



«Nunca comparta datos bancarios confidenciales como ID de BCA, contraseña, contraseña única (OTP) y número de identificación personal (PIN), a cualquier persona», explicó Hera. También se aconseja a los clientes que cambien rutinariamente el PIN y la contraseña.

Anteriormente, cuenta X @h4h Afirmar que el grupo de hackers de comunismo ha entrado en la base de datos de BCA. Los perpetradores de amenazas con alias comunismo afirmaron haber entrado en Asia Central del Banco, el banco privado más grande de Indonesia.

De acuerdo con las reclamaciones de los perpetradores, los datos exfiltrados incluyen nombre completo, número de identidad, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, correo electrónico, número de identificación del contribuyente (NPWP), así como información bancaria detallada, como números de cuenta y código bancario. Cuenta @H4ckmanac Llamar a los datos con fugas pertenecientes a 20 millones de usuarios.

Respondiendo a este problema, BCA proporciona varios canales de información oficial para los clientes que desean garantizar la seguridad de sus cuentas. Los contactos se pueden hacer a través de Halo BCA en 1500888, solicitud de Halobca, WhatsApp Bank BCA 08111500998, X @halobcawebchat o correo electrónico.