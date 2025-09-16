BBM raro, las estaciones de gasolina se ven obligadas a limitar las operaciones y las casas de los empleados

Yakarta, Viva – escasez de suministro de combustible (BBM), especialmente en estaciones de llenado de combustible público (Gasolinera) propiedad de privado cada vez más sentido. Esta condición hace Caparazón Indonesia se vio obligada a hacer ajustes a las actividades operativas, incluso a varios empleados.

El presidente presidente y director gerente de movilidad Shell Indonesia Ingrid Siburian reveló que la política se tomó porque el producto de combustible tipo gasolina no estaba disponible en su totalidad en la estación de servicio de Shell.

«Hacemos ajustes a las actividades operativas en la red de estaciones de gas Shell, siempre que el producto de combustible tipo gasolina no esté disponible en su totalidad», dijo Ingrid el martes 16 de septiembre de 2025.

Según Ingrid, los ajustes realizados incluyen horas de trabajo de la estación de servicio, el número de días operativos, a la política de establecer a algunos empleados.

Las estaciones de servicio de shell todavía sirven productos diesel y otros servicios

Aunque afectado por la escasez de gasolina, Shell enfatizó que sus estaciones de servicio no dejaron de funcionar por completo. Las personas aún pueden obtener servicios, especialmente para productos diesel y varias otras instalaciones.

«Las estaciones de gas de Shell continúan sirviendo a la comunidad con productos de combustible disponibles, a saber, el diesel V-Power Shell. Además, las estaciones de gasolina también sirven a recarga de concha, taller, selección de concha y lubricantes de concha», explicó Ingrid.

Sin embargo, Ingrid asegura que varios productos de gasolina de shell líderes como Shell Super, Shell V-Power y Shell V-Power Nitro+ no estén disponibles temporalmente hasta un aviso adicional.

Raíz de problemas de escasez de combustible en estaciones de gasolina privadas

La escasez de combustible en las estaciones de gasolina privadas ha estado sucediendo desde agosto de 2025. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) dijo que la causa se debió a que el gerente de las estaciones de servicio privadas no obtuvo una cuota de importación de combustible adicional.

Como solución temporal, el Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia sugirió que los gerentes de la estación de servicio privado compren suministros de Pertamina. Sin embargo, antes de eso, se pidió a los operadores privados que presentaran datos sobre el volumen de las necesidades y especificaciones de cada combustible al Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales.

Los datos se utilizarán más tarde como base para el gobierno al decidir si se deben realizar importaciones adicionales para satisfacer las necesidades de combustible en el país.

Ingrid enfatizó que Shell Indonesia se compromete a encontrar una salida para que el suministro de combustible pueda volver a la normalidad pronto.

«Continuamos coordinando con varias partes interesadas relacionadas para garantizar que los productos de combustible tipo gasolina puedan estar disponibles nuevamente», concluyó. (Hormiga)