BBC Studios Digital Boss elogia la asociación con YouTube en Mipcom

Estudios de la BBC ensalzó las virtudes de su asociación con YouTube en mipcom los lunes.

La vicepresidenta senior digital de BBC Studios, Jasmine Dawson, y el jefe de YouTube en EMEA, Pedro Pina, aparecieron en la conferencia de televisión de Cannes en un panel presentado por Evan Shapiro de Map of Media para arrojar luz sobre cómo las dos compañías, aparentemente compitiendo por las mismas audiencias, están trabajando juntas para construir sus bases de fans.

«Poner nuestra obsesión por la audiencia en el centro de todo lo que hacemos es lo que hace que nuestro negocio funcione ahora. Ser ‘fandom primero'», dijo Dawson. «BBC Studios se enorgullece de crear los mayores fandoms en todo el mundo… es por eso que la asociación con YouTube es tan fundamental, porque esa asociación permite e impulsa esa mentalidad de ‘tierra creativa'».

Dawson citó el canal de YouTube BBC Earth, que es uno de los canales más antiguos de BBC Studios en la plataforma y cuenta con 14 millones de suscriptores, como ejemplo del éxito de la asociación.

«Pero en lo que estamos destacando es en encontrar nuestros fandoms en todo el mundo que se preocupan por esto, que están encontrando su lugar para poder interactuar con el contenido que aman y el contenido que resuena con ellos», dijo. «Para nosotros, no se trata sólo de encontrar los fandoms donde viven, sino también de comprender que podemos monetizar esas audiencias, tanto dentro como fuera de la plataforma».

Dawson también señaló que la compañía, que es el brazo comercial de la emisora ​​​​británica BBC, no está “sacrificando nada” al hacer que su contenido esté disponible de forma gratuita en la plataforma de redes sociales propiedad de Google. «Vemos esto con muchas de nuestras IP, no es un juego mutuamente excluyente», dijo. «No estamos sacrificando nada. En realidad es incremental. Y es una conversación realmente poderosa que nuestros socios de distribución, ya sea ‘Bluey’ con Disney o algunos de nuestros títulos de BBC Earth con PBS y otros distribuidores, entiendan que aquí es donde crece el fandom, y luego impulsa la incrementalidad».

Pina de YouTube también explicó a la audiencia, compuesta por muchos ejecutivos de la industria de la televisión, por qué deberían asociarse con lo que muchos imaginan que es un competidor del negocio de distribución y transmisión.

«Todos sabemos que están sucediendo increíbles creaciones de contenido en todo el mundo. BBC Studios es uno de los mejores creadores de contenido de nuestro mundo, pero hay muchísimos, y descubrimos que en realidad se congregan aquí todos los años. Así que decidimos estar aquí este año para decir, mira, la misma regla que se aplica a nuestros creadores de contenido se aplica a cualquiera que cree contenido. Todos pueden ser YouTuber… Encuentras formas inteligentes y excelentes de monetizar con las que compartimos ese éxito. No encargamos cosas, así que No damos dinero y luego recuperamos ganancias. Lo que hacemos es que si usted tiene éxito, yo tengo éxito. Si no tienes éxito, yo no tengo éxito. Es la mejor combinación que existe. La audiencia determinará si el contenido es bueno o no”.