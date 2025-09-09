BBC, ITV bateó con $ 5.7 millones en multas para la colusión de pago freelancer

Cinco de las mayores compañías deportivas de transmisión y producción de Gran Bretaña han sido sancionadas por el Autoridad de competencia y mercados del Reino Unido Para compartir ilegalmente información confidencial sobre las tasas de pago independientes, con cuatro empresas ordenadas para pagar un combinado de £ 4.2 millones ($ 5.7 millones) en multas.

La investigación de CMA reveló que Sky, BT, Img, Itvv y BBC Coludió las tarifas pagadas a trabajadores independientes, incluidos operadores de cámara, técnicos de sonido y productores que trabajan en los principales juegos de fútbol y torneos de rugby. Las compañías compartieron información competitiva confidencial en 15 ocasiones entre pares de emisoras, y la mayoría de los intercambios dirigen explícitamente a coordinar la compensación freelancer.

«Pagamos a nuestros mezcladores de visión de estudio £ (x) por día por un turno de 10x horas», decía un correo electrónico a un competidor, según los hallazgos de CMA. La respuesta: «Eso es exactamente lo mismo que pagamos. Es bueno saber que estamos alineados allí».

Otros intercambios descubiertos por investigadores que examinan correos electrónicos y mensajes de WhatsApp mostraron la intención de las compañías de presentar «un frente unido» sobre las tarifas. Un mensaje declaró: «Estamos pensando que algunas tarifas podrían necesitar ajustarse para 2022/23, pero queremos alinearse. Quería ser claro que no tengamos intención de entrar en una guerra de licitación solo querer estar alineados y comparar las tarifas».

Otro correo electrónico reveló la estrategia de una empresa: «Cuando aumentamos las tarifas, siempre trato de la opinión de lienzo para no causar demasiada interrupción del» mercado «».

La CMA determinó que dicho intercambio de información entre los competidores puede reducir la competencia del mercado, potencialmente dañar a los consumidores, otras empresas y trabajadores. Con un alto número de trabajadores independientes en las artes y las industrias creativas, la autoridad enfatizó la importancia de la competencia justa para el trabajo.

BT, IMG, ITV y BBC acordaron pagar las multas, que incluyeron descuentos por admitir irregularidades y resolver el caso. BT, IMG e ITV recibieron reducciones adicionales bajo el programa de clemencia de la CMA después de presentarse sobre su participación después de visitas no anunciadas a sus instalaciones.

Sky escapó por completo de la penalización financiera al alertar a la CMA sobre su participación antes de que la investigación se lanzara y cooperar completamente durante todo el proceso. Según la ley de competencia, las empresas que son las primeras en informar la participación del cartel pueden recibir inmunidad de multas, mientras que los directores cooperantes pueden evitar la descalificación.