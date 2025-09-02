BB es solo 1 kilo, muchas pulgas

VIVA – Artistas y cantantes Sherina Munaf recientemente reveló la condición de la pobreza gato pertenece al presentador Vas a que fue rescatado el domingo 31 de agosto de 2025. Junto con su colega, Indira diiandra, Sherina encontró a la gata calicó femenina en un estado delgado con un peso de solo 1 kilogramo y un cuerpo lleno de piojos.

Leer también: Uya Kuya: No estoy de acuerdo con los salarios y las asignaciones de los miembros del DPR para que se eleven



Este descubrimiento estaba en el centro de atención público, especialmente después del incidente de saqueo en la casa de Uya Kuya que también involucró a su mascota.

En la cuenta de carga en la cuenta de hilos @sherinamunaf sherina explicó la condición del gato.

Leer también: Uya Kuya enfatizó que no huyó en el extranjero después de que el video estaba en el aeropuerto viral en las redes sociales



«Peso 1 kg, esto debería ser de peso corporal para los gatos de 4 a 5 meses. Pero Gigi parece completo y permanente, lo que significa que tiene 8 a 9 meses, no es un gatito. Supuestamente la carrera británica de corta corta. Calico», escribió Sherina, citada el martes 2 de septiembre de 2025.

Explicó que el peso del gato estaba muy por debajo de lo normal para su edad, con una condición física que mostraba huesos prominentes debido a la desnutrición.

Sherina también mencionó que el gato no mostró problemas respiratorios, pero su cuerpo estaba lleno de piojos.

Leer también: Love Kuya sigue el relato de Moon Taeil en Instagram en el centro de atención



«La respiración es segura. No hay ningún problema respiratorio. La condición de la maldición es imposible en los últimos 1 a 2 días», dijo.

Según él, el número de piojos severos tiene el potencial de causar anemia. El examen más detallado de las muestras de suciedad del gato indica un crecimiento excesivo de bacterias normales, que pueden desencadenarse por una disminución de la inmunidad o el estrés prolongado.

«Se teme que la maldición sea causada por anemia. De la muestra de cachorro, de hecho, hay un ligero crecimiento excesivo de bacterias normales, podría ser causada por una disminución de la inmunidad o estrés», agregó Sherina.

Esta condición, según Sherina, muestra que el gato no ha recibido un tratamiento adecuado durante mucho tiempo. También recordó la importancia de la responsabilidad al criar animales.

«Para los dueños de mascotas, por favor adopte, en la medida de lo posible, el gato es estéril, si no puede cuidarse, no le importa», dijo en la carga.

Además de Calico Cats, Sherina también dio las últimas noticias sobre otros gatos propiedad de Uya Kuya llamado Daisy. Daisy fue planeado para ser examinado por un veterinario el lunes 1 de septiembre de 2025 para garantizar su condición.

«ACTUALIZACIÓN: Daisy, uno de los gatos, ha sido encontrado y asegurado. Mañana será llevada a veterinaria», escribió Sherina sobre

El nombre Uya Kuya es realmente familiar en el mundo de los amantes de la cría de gatos. En 2013, una vez mostró una colección de gatos que a menudo se incluyen en los concursos de belleza animal.

Sin embargo, la atención pública a sus gatos aumentó dramáticamente después de que la casa de Uya Kuya en Yakarta fue el objetivo de saquear el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025. Las masas no solo tomaron muebles y objetos de valor, sino que también trajeron algunas mascotas en la casa.

Sherina, que está activa en la Misión de Rescate de Animales, ahora está trabajando con voluntarios para identificar a los gatos desaparecidos de Uya Kuya. Recopilan fotos y características de los animales para facilitar la búsqueda.

Además, Sherina también confirmó que el gato del político Eko Patrioquien participó en el centro de atención en un incidente similar, había sido asegurado por el rescate.

«He confirmado, el gato Eko Patrio está en manos del rescatador, seguro, y está esperando las instrucciones del propietario», explicó Sherina.