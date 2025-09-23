‘Baywatch’ reinició en Fox para la temporada 2026-2027

«Baywatch«Está de vuelta. Zorro ha otorgado oficialmente una orden directa a la serie para un reinicio de la legendaria serie de salvavidas para que se transmita durante la temporada de transmisión 2026-2027.

Entretenimiento de zorro y Fremantle están coproduciendo el reinicio, que se le ha dado un pedido de 12 episodios. Matt Nix servirá como showrunner y productor ejecutivo, con Michael Berk, Greg Bonann, Dante Di Loreto y Doug Schwartz también ejecutivos. Berk, Bonnan y Schwartz fueron los creadores de la serie original.

«En su primera carrera, ‘Baywatch’ definió una era completa de la vida en la playa y los socorristas elevados a un estatus icónico. Ahora, con nuestros socios en Fremantle, este gigante de televisión está listo para un regreso moderno», dijo Michael Thorn, presidente de Fox Television Network. «Juntos, Fox y Fremantle, junto con Matt Nix y el cocreador original Greg Bonann, traerán el sueño de California a una generación completamente nueva de fanáticos con nuevas historias, estrellas en ascenso y todo el espectáculo que hacen de la franquicia ‘Baywatch’ una sensación global».

Fremantle comenzó a jugar con la idea de reiniciar la serie y sus icónicos trajes de baño rojos ya en 2018, con Fox entrando en 2024 con un guión más compromiso de penalización. No se adjuntan miembros del reparto al reinicio en el momento de esta publicación.

«Baywatch» debutó originalmente en 1989 en NBC. Se emitió durante una temporada en esa red antes de pasar a la sindicación durante el resto de su carrera de 11 temporadas, durante la cual emitió casi 250 episodios. Fue renombrado «Baywatch: Hawaii» para sus últimas dos temporadas, ya que la producción se mudó al estado de la isla desde California. Una película de reunión de reunión se emitió en Fox en 2003.

«‘Baywatch’ siempre ha sido un activo atesorado en la cartera de Fremantle y sigue siendo una de las series más emblemáticas de la historia de la televisión a nivel mundial. Hemos encontrado los socios perfectos en Fox para ayudarnos a mantener este legado. Con Matt Nix en The Helm, estamos en buenas manos, ya que explica las historias atractivas y entretenidas», dijo Christian Vesper, CEO de Drama Global para Fremantle. «Nuestro objetivo es reconectarnos con los fanáticos existentes al tiempo que introduce una nueva generación en el mundo de estos famosos socorristas».

En su apogeo, «Baywatch» fue el espectáculo más visto del mundo, transmitido en más de 200 países. El elenco del conjunto incluyó a David Hasselhoff como salvavidas de cabeza Mitch Buchannon y ayudó a lanzar las carreras actuales de estrellas como Pamela Anderson, Jason Momoa, Yasmine Bleeth y Carmen Electra. El programa también generó el spin-off de corta duración, «Baywatch Nights», y fue reiniciado como una película protagonizada por Dwayne «The Rock» Johnson y Zac Efron en 2017.

Con la orden de la serie, «Baywatch» será la segunda serie de rescate de salvavidas que Fox habrá tenido en el aire en los últimos años. La emisora ​​emitió anteriormente «Rescue: Hi-Surf», que fue producida por John Wells. Ese espectáculo fue cancelado después de solo una temporada en mayo de 2025.