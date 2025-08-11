Bayur Bay y las personas circundantes firman la tela blanca como una declaración de lucha agraria

Ketapang, Viva – El ambiente de emoción y lleno de entusiasmo envolvieron el campo donde las deliberaciones del pueblo fueron sostenidas por Arun West Kalimantan en el pueblo Bahía de Bayur.

Cientos de residentes del pueblo de Teluk Bayur, Kedujau Jaya y Suka Karya, acudieron firma Están en una hoja kaín Largo blanco, como una forma de declaración de lucha de derechos agrarios.

La tela blanca se estiraba en el medio del área del evento, convirtiéndose en el centro de atención de todos los participantes. Uno de un ciudadano, que van desde personajes públicoMadres, jóvenes, a niños, firmando la tela. Hay quienes escriben sus nombres completos, algunos solo están firmando, pero todos tienen el mismo significado, a saber, el compromiso de luchar juntos.

«Esta firma es nuestra promesa. Nos uniremos hasta que regresen nuestros derechos», dijo un residente de Bayur Bay con ojos llorosos.

Esta declaración fue guiada directamente por Binsar Tua Rintonga, como presidente del West Kalimantan Arun DPD, presenciado por Suhardi Somomoeljono junto con el equipo de autoridad legal de Arun DPP. Según Binsar, esta tela blanca será un símbolo de unidad y evidencia histórica de la lucha de la sociedad.

«Más tarde, esta tela será testigo de que has estado unido y lucha. No dejes que este espíritu salga en el medio del camino», dijo.

Para la comunidad, la tela blanca no es solo un símbolo, sino también un símbolo de la santidad de la lucha que quieren viajar. El blanco simboliza las intenciones sinceras de luchar por el derecho a ser pacífico, sin violencia y a través de canales legales legales.

El proceso de firma tiene lugar lleno de intimidad. Vimos a algunos residentes alentarse entre sí, incluso invitando a los miembros de la familia a participar en la firma. Los niños también tienen la oportunidad de participar en la escritura, como una señal de que esta lucha se transmitirá a la próxima generación.

Esta declaración terminó con una oración conjunta dirigida por líderes religiosos locales. En esta oración, la comunidad solicitó que su lucha por obtener bendiciones y protección, y que la justicia esté a favor de la verdad.

La voz de Takbir resonó, acompañada de largos aplausos de todos los participantes. La tela blanca que ahora está llena de firmas se enrolla cuidadosamente y será almacenada por el comité como un documento de lucha, así como una prueba concreta de acuerdo mutuo.

«Esta tela blanca no es solo una tela, sino que esta es la bandera de nuestra unidad. Mientras esta bandera esté allí, nuestro entusiasmo permanecerá vivo», dijo Junai, uno de los jóvenes de Jaya que se convirtió en el comité de eventos.

La declaración cerró la serie central de deliberaciones de personas con una alta atmósfera de optimismo, lo que indica que esta larga lucha ahora tiene una base sólida de unidad.