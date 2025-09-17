Bayern Munich Chelsea Libas, Liverpool ganó dramáticamente, Fiesta de gol de PSG

Yakarta, Viva – Campeón de la liga 2025/26 rodó oficialmente con varios partidos feroces en la primera jornada de la fase de la liga. Varios equipos excelentes como Bayern de Múnich, LiverpoolInter Milán y Paris Saint-Germain (PSG) logró lograr una victoria importante, mientras que varios otros equipos tuvieron que estar satisfechos para compartir números.

Bayern Munich abrió su viaje con una convincente victoria por 3-1 Chelsea en el Allianz Arena, jueves (18/8) Hrs temprano en la mañana.

El partido tuvo lugar con un alto tempo desde el principio. El anfitrión se destacó primero en el minuto 20 a través de un gol propio de TreVoh Chalobah, quien anticipaba erróneamente la Cruz de Michael Olise.

Solo cinco minutos después, Harry Kane duplicó la ventaja a través de la ejecución de una penalización después de ser violado por Moises Caicedo. Chelsea había reducido la posición a través de la brillante acción individual de Cole Palmer en el minuto 29.

Sin embargo, Kane nuevamente grabó su nombre en el marcador en el minuto 63 después de utilizar el pase de malla de Malo Gusto. El segundo gol aseguró que Bayern ganó 3-1.

Esta victoria confirma el papel vital de Kane como la máquina de gol principal del Bayern, mientras que Chelsea debe mejorar inmediatamente después de no aprovechar una oportunidad de oro en este importante partido.

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid: Drama en Anfield

Liverpool también ganó resultados positivos después de derrocar al Atlético de Madrid 3-2 en un drama completo en Anfield.

Andy Robertson abrió un puntaje rápido en el cuarto minuto antes de que Mohamed Salah duplicara el marcador dos minutos después. Sin embargo, el Atlético se llevó a través de dos goles de Marcos Llorente, incluido un disparo de voleibol que golpeó a Alexis Mac Allister antes de entrar en la meta.

Cuando el juego pareció terminar en un empate, Virgil Van Dijk se convirtió en un héroe con un cabezazo duro en el minuto 94. El gol hizo retumbar a Anfield mientras aseguraba la victoria de los Rojos.

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, consiguió una tarjeta roja después de arrojar una fuerte protesta al árbitro hacia el final de la pelea.

Inter Milán 2-0 Ajax: Thuram Catat Brace

El Inter de Milán parecía sólido cuando visitaron Johan Cruyff Arena venciendo a Ajax 2-0. Marcus Thuram se convirtió en la estrella de la victoria con dos goles de encabezado, cada uno en los minutos 42 y 46.

Ajax, que apareció frente a sus propios seguidores, tuvo dificultades para desmantelar las defensas de la reunión inter. Yann Sommer apareció rápidamente debajo de la barra para garantizar una hoja de limpieza para el Nerazzurri.

PSG 4-0 Atalanta: Fiesta de gol en París

El PSG comenzó la Liga de Campeones de una manera brillante después de aplastar a Atalanta 4-0 en Parc des Princes. El equipo de Luis Enrique se desempeñó dominante desde el principio y no proporcionó espacio para que los visitantes se desarrollaran.

Resultados completos de la Liga de Campeones (18 de septiembre de 2025)

Olympiakos 0-0 Pafos

Slavia Praga 2-2 Bodo/Glimt

Ajax Amsterdam 0-2 Inter Milán

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

Bayern Munich 3-1 Chelsea

PSG 4-0 Atalanta

Con este resultado, la competencia en la fase de la Liga de Campeones 2025/26 se ha vuelto más dura desde el primer partido. Los equipos líderes lograron asegurar puntos completos, mientras que las sorpresas aún podrían ocurrir en los siguientes partidos.