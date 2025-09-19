Bayern Munich Chelsea Libas, Duel Persib Bandung vs. Lion City Sailors

Yakarta, Viva – Noticias sobre Bayern de Múnich Extiatura exitosa Chelsea 3-1 en extensión Campeón de la liga Conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante todo el jueves 18 de septiembre de 2025.

El lector también tiene curiosidad por el duelo intermedio Perseguidor Bandung se enfrenta a representantes de Singapur, Marineros de la ciudad de león en la AFC Champions League 2.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. China Masters Anchel 2025: JoJo, Fajar/Fikri, hasta que Putri KW enfrenta fuertes oponentes en los últimos 16



Singles de mujeres indonesias, PuRi Kusuma Wardani

Indonesia todavía tiene siete representantes que pelearán en los últimos 16 del torneo de bádminton de Li-anning China Masters 2025. El partido tuvo lugar el jueves 18 de septiembre de 2025 a partir de las 08.00 WIB en Shenzhen Arena, China.

Los jugadores indonesios se enfrentarán a oponentes pesados ​​desde China, Malasia, Corea del Sur, a Taiwán. El siguiente es el horario completo:

4. Horario de televisión y enlace de transmisión en vivo Persib Bandung vs Lion City Sailors en ACL 2



Persib vs Lion City Sailors

Persib Bandung tocará el partido inaugural en el Grupo G de la AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025/2026 se enfrenta al representante de Singapur, Lion City Sailors. El partido se llevará a cabo en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), jueves 18 de septiembre de 2025 a las 19.15 WIB.

3. Resultados completos de la Liga de Campeones: Bayern Munich Chelsea Libas, Liverpool gana dramática



El jugador del Bayern de Múnich, Harry Kane, celebra un gol contra Chelsea

La Liga de Campeones 2025/26 rodó oficialmente con varios partidos feroces en la primera jornada de la fase de la liga. Varios equipos excelentes como Bayern Munich, Liverpool, Inter Milán y Paris Saint-Germain (PSG) han ganado victorias importantes, mientras que varios otros equipos deben estar satisfechos para compartir números.

Bayern Munich abrió su viaje con Victoria convincentemente 3-1 sobre Chelsea en el Allianz Arena, jueves (18/9) Hrs de la mañana temprano.

2. ¡Está en curso! Transmisión en vivo de la Liga de Campeones Liverpool vs Atlético de Madrid



Jugador de Liverpool, Mohamed Salah

Se presentó una feroz batalla en Anfield cuando Liverpool recibió al Atlético de Madrid en el primer partido de la fase del grupo de la Liga de Campeones 2025/26. Este duelo de gran partido se lleva a cabo el jueves 18 de septiembre de 2025, las horas de la mañana, las horas de la mañana y puede ser testigo directamente En Bein Sports 3 y transmisión en vivo a través de Video, Vision+y Bein Connect.

1. Más popular: Erick Thohir se convirtió oficialmente en Menpora, 4 candidatos para el Presidente General de PSSI



Menpora Erick Thohir y Dito Ariotedjo

Erick Thohir fue nombrado presidente Prabowo Subianto como Ministro de Jóvenes y Deportes (Mencora) en el Palacio del Estado, Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025 por la tarde. El público inmediatamente se preguntó: ¿Se liberará la silla del Presidente de PSSI?