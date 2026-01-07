Bawankule advierte a Ajit Pawar que no critique al BJP en medio de una campaña electoral cívica







Contraatacando al Viceministro Principal de Maharashtra Ajit Pawar Por sus críticas al BJP, el líder del partido y ministro de Estado, Chandrashekhar Bawankule, dijo el martes que Pawar debería abstenerse de atacar al partido azafrán y no obligarlo a abrir “páginas del pasado”, informó la agencia de noticias PTI.

Se recuerda la decisión del comité de coordinación de Mahayuti

En una conferencia de prensa en Pune, Bawankule recordó a Pawar la decisión mutua tomada en el comité de coordinación de Mahayuti antes de las elecciones cívicas de que incluso si los socios de la alianza compiten en las elecciones por separado, no se criticarían entre sí durante la campaña.

«Fadnavis sigue la regla», dice Bawankule

«Esperaba que Pawar respetara ese entendimiento mutuo. Por otro lado, si ven, el Ministro Principal, Devendra Fadnavis, está siguiendo esa regla ya que no critica al partido de Pawar (NCP) ni Eknath Shindeliderado por Shiv Sena», dijo, informó PTI.

‘Nadie quiere volver al pasado’

«Sólo quiero decir que hay páginas del pasado y nadie quiere volver a ellas. Ajit dada es uno de los tres líderes clave en Mahayuti y espero que no critique al BJP ni a otros socios de la alianza», afirmó Bawankule, informó PTI.

El líder del BJP aconseja a Pawar que no apunte a los líderes locales

Cuando se le preguntó si Pawar apuntaba al liderazgo del BJP en Pune por cuestiones de desarrollo, Bawankule dijo que el presidente del NCP es un político de gran estatura y no debería rebajarse a criticar el liderazgo de nivel inferior de un partido.

El caso de estafa de riego aún está pendiente, dice Bawankule

Sobre los comentarios de Pawar de que está sentado en el mahayuti Junto con quienes alguna vez presentaron acusaciones contra él por la estafa de riego de 70.000 millones de rupias, Bawankule señaló que el caso aún está pendiente ante el tribunal.

«Una vez que llegue el veredicto, la verdad saldrá a la luz», insistió, informó PTI.

BJP defiende acusaciones pasadas como partido de oposición

El ministro dijo que cuando el BJP estaba en la oposición, había presentado acusaciones basadas en las pruebas disponibles en ese momento.

El acuerdo sobre tierras de Mundhwa no es un tema de votación, dice el ministro

Cuando se le preguntó si el BJP haría la Acuerdo de tierras de Mundhwa En Pune una cuestión electoral, Bawankule dijo que el comité de investigación designado por el gobierno está en las etapas finales de preparación de su informe y que no sería apropiado convertir el asunto en una cuestión electoral.

(Con aportes de PTI)





