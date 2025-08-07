Casa de producción alemana Bavaria ficción se ha convertido en un pionero verde al asegurar la validación para su sede bajo el esquema de gestión ecológica y de auditoría, el sistema de gestión ambiental más exigente del mundo y la certificación ISO 14001. La compañía afirma ser la primera gran casa de producción de cine y serie en el mundo en haber logrado esto.

Un equipo de Bavaria Fiction dirigido por Tobias Wolf, Gerente Senior de Sostenibilidad, coordina las medidas de protección del medio ambiente que cubren energía, agua, viajes de negocios, flota de vehículos, recursos y desechos, con el objetivo de reducir las emisiones de Co₂.

Desde la introducción del sistema de gestión ambiental, las emisiones totales en la sede de Munich han caído alrededor del 3% interanual, desde 381 a 369 toneladas de equivalentes de Co₂. Un importante impulsor fue el aumento de la electrificación de la flota de autos de la compañía donde las emisiones cayeron en más del 13%, de 44 a 38 toneladas de CO₂.

En los próximos años, la ficción de Bavaria buscará más objetivos ambientales ambiciosos, incluidos recortes del 4% en el consumo de energía y calor, y una reducción del 5% en las emisiones de CO₂ relacionadas con el viaje comercial para 2027.

Los directores gerentes Marcus Ammon y Jan S. Kaiser dijeron: «Estamos más que emocionados de que somos la primera compañía de producción de esta escala que es validada por EMAS. Como empresa, reconocemos nuestra responsabilidad social de contribuir a la protección del medio ambiente. Nuestro sistema de gestión ambiental nos ha ayudado a mejorar continuamente nuestro desempeño. Los EMA nos pueden comparar a través de evaluaciones regulares, medir el progreso, identificar el potencial para la mejora y la mejora de la manera prolidosa».

Wolf agregó: «La acción ambientalmente consciente ha acompañado nuestras producciones durante muchos años y ya es una práctica estándar en nuestros sets. Con nuestra validación de EMAS, ahora estamos dando el siguiente paso principal: tenemos una visión holística de la sostenibilidad y posicionamos estratégicamente a nivel de la compañía, con objetivos claros, procesos estructurados y progresos medibles».

Bavaria Fiction es miembro del grupo de trabajo «Green Shooting» en Alemania, que, junto con emisores, compañías de producción, servicios VOD y financiadores de películas, ha desarrollado y continúa refinando los estándares ecológicos para la producción verde. Dado que estos estándares se introdujeron en 2022, se han creado más de 50 producciones de ficción de Bavaria en línea con las directrices.

En su lote de estudio en Munich, Bavaria Film Group ofrece condiciones ideales para la producción verde gracias a un suministro de energía ecológicamente sostenible.