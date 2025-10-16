Battlefield 6 establece un récord de ventas (resumen de noticias sobre juegos)

Electronic Arts reveló el jueves que “Campo de batalla 6”, la última entrada en la franquicia de videojuegos “Battlefield” de EA, vendió más de siete millones de copias en los primeros tres días después de su lanzamiento el 10 de octubre.

Esa cifra de ventas aún en crecimiento marca un récord de franquicia de “Battlefield” para “Battlefield 6”, que también vio más de 172 millones de partidos jugados en línea y acumuló más de 15 millones de horas vistas en servicios de transmisión durante el fin de semana de 3 días, además de obtener la mayor cantidad de jugadores simultáneos para “Battlefield”, según EA.

«En primer lugar, queremos agradecer a nuestros jugadores», dijo Byron Beede, director general de Battlefield. «Battlefield 6 se creó con nuestros fans. Desde el concepto inicial hasta la implementación de Battlefield Labs y la beta abierta que batió récords, hemos estado obsesionados con los comentarios de los jugadores. Juntos, con nuestros jugadores, hemos tenido un objetivo singular: crear el mejor Battlefield de todos los tiempos. Y esto es solo el comienzo: nuestra primera temporada de contenido nuevo está a solo 12 días».

Según EA, el lanzamiento de “Battlefield 6” es “el primer paso para construir una red conectada Campo de batalla universo para la franquicia”, con la temporada 1 de contenido del juego programada para lanzarse el 28 de octubre: “La primera fase de contenido emocionante de temporada comienza con Rogue Ops, que incluye un nuevo mapa llamado Blackwell Fields creado para el caos de la guerra total y un nuevo e intenso modo 4v4. El contenido de temporada se lanzará de manera constante, y las próximas dos fases del contenido de la Temporada 1 llegarán a finales de este año”.

Vea más noticias sobre juegos de esta semana en el resumen a continuación.

CONSOLAS

xbox lanzó el jueves sus nuevas consolas de juegos portátiles ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X.

EVENTOS

Los organizadores detrás del Summer Game Fest han anunciado que el espectáculo se trasladará a un nuevo lugar en 2026. Programado para el 5 de junio de 2026, la exhibición Live Kickoff ahora se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood, trasladándose de su ubicación anterior en el YouTube Theatre del SoFi Stadium en Inglewood.

Según SGF, «Organizada por Geoff Keighley y producida por el equipo detrás de The Game Awards, la exhibición en persona se transmitirá en vivo desde el Dolby Theatre, reuniendo a una audiencia de miles de consumidores y una audiencia en vivo en línea de decenas de millones para experimentar nuevos y emocionantes anuncios, sorpresas y revelaciones de videojuegos».