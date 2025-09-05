Batir el espíritu de los atletas y otros deportes

Denpasar, Viva – Regency Contingent Klungkung logró lograr logros extraordinarios saliendo como el campeón general en los deportes parapente en la Semana del Deporte Provincial (Porprov) Bali XVI en 2025. Esta victoria es un nuevo espíritu para los atletas de otros deportes.

El presidente de Koni Klungkung, Anak Agung Gde Anom, expresó su aprecio por el logro.

«Muchas gracias por lo mejor, especialmente por el equipo de parapente, porque ha excedido el objetivo establecido. De los 8 oro disputados, logramos traer a casa 4 de oro. Este es un gran orgullo, especialmente porque también organizamos», dijo mientras observamos el partido de la sucursal de Muaythay en el Salón de la Universidad Estatal de Hindú en Denpasar, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Anom también enfatizó su compromiso de apoyar todos los deportes al evento Bali Porprov este año.



Atletas de Klungkung en Judo Porprov Bali Sports

«Continuaremos brindando apoyo completo a todos los atletas y entrenadores de varios deportes. Creemos que todos los esfuerzos y el trabajo duro producirán resultados satisfactorios. Mantengamos este espíritu hasta el final del evento y traigamos el buen nombre de Klungkung Regency», agregó.

Hasta ahora, Klungkung Regency ha ganado un total de 11 oro, 7 plata y 8 bronce de varios deportes. Anom enfatizó la importancia del desarrollo sostenible para que este logro pueda mantenerse a nivel provincial y nacional. «Nuestra sinceridad en fomentar atletas en Klungkung no solo es justo antes de la semana deportiva, sino que continúa preparándose en un aumento y un aumento», agregó.

Lista de destinatarios de medallas de Klungkung Regency

Deportes de parapente:

Que no es:

– Precisión individual de aterrizaje – I Gede Bayu Sukrana

– Precisión de aterrizaje del equipo – I Gede Bayu Sukrana y Darumaka Rajasa

– Distancias limitadas cruzadas de forma cruzada individuos – Cleo Ali Ibrahim

– Equipos de distancia limitada cruzada – Cleo Ali Ibrahim y Darumaka Rajasa

Bronce:

– Precisión de aterrizaje individual – Darumaka Rajasa

– Precisión de aterrizaje en tándem – Darumaka Rajasa y I Gede Bayu Sukrana

– Lintas Naturaleza Distancia limitada individuos – Darumaka Rajasa

– Tándem de distancia limitada de Ninatura Cross – Darumaka Rajasa y Cleo Ali Ibrahim

Deportes de judo:

Que no es:

– Hice Aryanta

– No

– I Komang Ardiarta

Perak:

– aa esposa Rai Puspayanti

Bronce:

– I Star Bowl Stars Stars

Deportes de madera:

Que no es

– Stroke del equipo femenino:

Ni kadek novia

Ahí estaré para ti

Siguiente comando de Artalta

Putu udianti febria swari

Perak:

– Stroke Double Putra: Ngurah Adi Pema Putra y I Komang Denni Permata Putra N

– Stroke Single Putra: Kadek Agus Adipta Adiyasa

Con este logro, Klungkung Regency muestra compromiso y dedicación en el desarrollo de deportes en las regiones.

«Se espera que este espíritu pueda inspirar a los atletas y otros deportes a continuar sobresaliendo en el futuro», concluyó.