Batic 2025 Edisi-10: Igniting de la evolución digital del mañana

VIVA – PT Telekomunikasi Indonesia Internassional (Telin), una subsidiaria de PT PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom), nuevamente celebró la décima edición de la Conferencia Internacional Bali Telkom (Batic) en el Westin Resort, Nusa Dua, Bali. Batic 2025 Volver a los líderes mundiales actuales en los campos de las telecomunicaciones y los ecosistemas digital Colaborar, establecer un acuerdo y determinar la dirección futura de conectividad en la región de Asia y el Pacífico y sus alrededores.

Desde su primera vez, Batic se ha desarrollado desde una reunión regional para ser el evento principal en colaboración digital y telecomunicaciones en el Pacífico de Asia, lo que atrae la participación de más de 50 países. En los últimos diez años, el número de participantes ha aumentado a cinco veces, lo que lo convierte en un mercado dinámico para la formación de alianzas estratégicas, cooperación tecnológica y negocios entre países.

El gran tema «Encender la evolución digital del mañana: cambie la forma en que se conecta, alimenta el cambio digital», refleja el papel de Batic para fomentar la innovación y determinar la dirección de la industria. Una serie de discusiones interesantes también se dividirá en dos sesiones principales. El primer día, la conferencia planteará el tema de establecer la Fundación Digital y la próxima serie titulada Tecnología de Inveración en la configuración del mundo de hoy, proporciona una visión profunda para los participantes sobre la infraestructura submarina, la computación de borde, la gestión del tráfico basada en la inteligencia artificial, así como las nuevas tecnologías que son la clave del futuro de la industria.

El director del presidente de Telkom, Dian Siswarini, enfatizó la importancia de los momentos báticos como un foro de colaboración de la industria digital digital de couns.

«TelkomGroup continuará luchando por que Indonesia esté en la agenda principal de la industria de las telecomunicaciones del mundo. Queremos aportar el nombre de Indonesia Fragant en el ámbito internacional al convertirnos en una fuerza impulsora para un ecosistema digital regional.

Título de la foto: (de izquierda a derecha) Director de Servicios Mayores y Internacionales Telkom Honesti Basyir, presidente del presidente de Telkom, Dian Siswarini, y el CEO Telin Budi Satria Dharma Purba durante la sesión de prensa de la Conferencia Batic en el Westin Resort, Nusa Dua, Bali el martes (26/8).

En línea con esta declaración, el Director de Servicios Mayores e Internacionales Telkom Honesti Basyir dijo la importancia de la colaboración estratégica en la era de la transformación digital. Según él, Batic es un espacio real para construir acuerdos y fortalecer el ecosistema industrial.

«Batic fortalece la posición de la transformación de Telkom, afirmando que no solo somos actores nacionales sino también regionales y globales. Al presentar ecosistemas digitales integrales como hiperscalers, nuevas empresas y el gobierno, queremos fomentar la colaboración saludable.» explicó Honesti.

Desde el lado de la telin como organizador, el CEO de Telin, Budi Satria Dharma Purba, enfatizó la relevancia de la Batic Global como un contenedor de ecosistemas digitales.

«Batic es un lugar para conexiones estratégicas, una plataforma regional para una colaboración de ecosistemas digitales confiables donde la innovación y el negocio se encuentran. Desde la infraestructura submarina, los centros de datos distribuidos, hasta la gestión del tráfico basada en la IA, facilitamos la discusión más importante para el futuro de las telecomunicaciones. En esta décima edición global», dijo Budi.

Además de la conferencia, Batic 2025 también presenta exhibiciones de las principales empresas de tecnología y telecomunicaciones, foros ejecutivos y experiencias de redes diseñadas específicamente para aumentar la colaboración. Los participantes también pueden participar en diversas actividades sociales y culturales que muestran el patrimonio de la riqueza cultural balinesa.

Batic aún durará hasta el 29 de agosto con la agenda del segundo día con el tema «Tecnología de la presentación en la configuración del mundo de hoy», que discutirá el uso de nuevas tecnologías para acelerar la evolución digital. Para obtener más información sobre Batic 2025, visite www.batic.events o siga la cuenta oficial de Batic Instagram en @batic.events y todas las cuentas de redes sociales de las redes sociales.