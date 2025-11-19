Batekhan y KNDS fortalecen la colaboración en tecnología de defensa entre Indonesia y Francia

Jacarta – Cuerpo Cabeza Tecnología Defensa (Bate Khan) Ministerio de Defensa de Indonesia (Kemhan), General de División TNI Dr. IE Djoko Purwanto, SE, MM, enfatizó que la colaboración de Indonesia con los socios internacionales KNDS está comenzando a mostrar resultados concretos en el desarrollo de tecnología de defensa.

Lea también: El pacto bursátil asiático se desploma a medida que continúa la presión sobre las acciones tecnológicas



Así lo transmitió Djoko en el Foro de Tecnología de Defensa 2025, que es un foro para implementar la cooperación estratégica entre Indonesia e Indonesia.Francés en el sector de defensa.

Djoko explicó que el foro fue una continuación del acuerdo de cooperación previamente implementado por el Presidente de la República de Indonesia con el Presidente de Francia.

Lea también: Las acciones asiáticas caen arrastradas por el desplome de las acciones tecnológicas en Wall Street



«Esta actividad del Foro de Tecnología de Defensa es una implementación de la cooperación llevada a cabo por el Presidente de la República de Indonesia y el Presidente de Francia. Estamos tratando de crear una implementación de la cooperación, especialmente en el desarrollo de tecnología de defensa», dijo.

A través de este foro, Batekhan examinó varias tecnologías de defensa propiedad de KNDS y las consideró relevantes para satisfacer las necesidades de equipos de defensa de Indonesia.

Lea también: Prabowo apunta a instalar 1 millón de paneles interactivos en las escuelas el próximo año



«Estamos tratando de ver qué tecnologías tiene KMDS y pueden satisfacer las necesidades de equipos de defensa en Indonesia», dijo Djoko.

KNDS muestra compromiso con la transferencia de tecnología

Djoko evaluó que KNDS tiene un fuerte compromiso de apoyar el avance de la tecnología de defensa de Indonesia, no sólo en forma de adquisición de equipos de defensa sino también mediante la transferencia de tecnología y la fabricación.

«Veo que KNDS tiene buenas intenciones de desarrollar tecnología en Indonesia. No sólo se refieren a la adquisición de equipos de defensa, sino que también están pensando en cómo se puede llevar a cabo la transferencia de fabricación en Indonesia», dijo.

Varias industrias de defensa de Indonesia ya se han beneficiado de esta colaboración. Djoko puso el ejemplo de PT Pindad, que ha recibido transferencia de tecnología en la producción de municiones, incluidas municiones de calibre aeronáutico.

«Varias industrias de defensa, como PT Pindad, han recibido los beneficios de la transferencia de fabricación, especialmente en municiones de calibre aeronáutico», explicó.

KNDS Listo para fortalecer la cooperación en la industria de defensa de Indonesia

El representante jefe de KNDS Indonesia, Thomas Gerard, destacó el compromiso de su empresa de fortalecer las asociaciones estratégicas con Indonesia, especialmente en el sector de la industria de defensa. Así lo transmitió Thomas en una sesión de entrevistas después del Foro de Tecnología de Defensa 2025, un foro de cooperación en tecnología de defensa iniciado por Batekhan-KNDS.