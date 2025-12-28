Batam y Cikarang se convierten en armas indonesias en el sudeste asiático

Jacarta – En medio de la creciente necesidad de infraestructura de inteligencia artificial (IA) y computación a gran escala en el sudeste asiático, NeutraDCuno de los proveedores centro de datos en Indonesia, confirmando su posición como el principal impulsor del fortalecimiento del papel de Indonesia como puerta de entrada regional a la IA a través del área SIJORI (Singapur-Johor-Riau).

Con 34 centros de datos repartidos en varias ciudades importantes de Indonesia y Singapur, NeutraDC actúa como parte de un centro de ecosistema digital que fortalece la conectividad nacional y respalda la aceleración de la transformación digital en Indonesia.

A lo largo de 2025, NeutraDC centrará sus pasos estratégicos en la construcción de un ecosistema de infraestructura digital impulsado por el mercado y preparado para la IA mediante el fortalecimiento de las capacidades de servicio, la aceleración del desarrollo de instalaciones y la ampliación de la colaboración intersectorial.

Este enfoque se logra a través de varias iniciativas diseñadas para abordar las necesidades cambiantes de la industria, particularmente en el apoyo a la adopción de IA y computación avanzada.

Se han logrado una serie de logros importantes, desde la obtención de permisos SBO para fortalecer el cumplimiento normativo y la base para el crecimiento empresarial a largo plazo, hasta el lanzamiento de NeutraConnect y NeutraCompute como base para servicios preparados para IA.

Aparte de eso, NeutraDC también fortalece asociaciones estratégicas con socios tecnológicos, instituciones académicas y energéticas a nivel nacional y regional para construir un ecosistema digital sostenible e integrado.

«Seguimos esforzándonos por fortalecer nuestro papel, pasando de ser simplemente un operador de centros de datos a convertirnos en un facilitador del ecosistema digital», afirmó el director ejecutivo de NeutraDC, Andreuw Th.AF.

NeutraDC también desempeña un papel importante en el apoyo a la soberanía de los datos de Indonesia al garantizar que el almacenamiento y el procesamiento de datos se lleven a cabo de forma segura y de acuerdo con las regulaciones nacionales.

Con una red de 29 centros de datos de hiperescala, empresariales y de borde distribuidos en varias regiones de Indonesia, NeutraDC respalda la continuidad de los servicios digitales críticos en todos los sectores.

En el mismo año, la creciente adopción de cargas de trabajo en la nube y de IA impulsó la necesidad de centros de datos escalables y de gran capacidad, a lo que NeutraDC respondió acelerando el desarrollo de instalaciones a gran escala en una serie de ubicaciones estratégicas, incluidas Cikarang con una capacidad de hasta 121,5 megavatios (MW) y Batam hasta 51MW.

Uno de los logros importantes es la finalización de NeutraDC Nxera Batam con una capacidad inicial de 18 MW ampliable a 54 MW, y ha obtenido la Certificación Tier III de Documentos de Diseño del Uptime Institute como estándar de confiabilidad global.