Basarnas detiene las operaciones de búsqueda de las víctimas de las inundaciones de Aceh

AcehVIVA – Mucho RAE Nacional (basarnas) oficialmente detuvo sus operaciones buscar víctima desastre inundaciones en varias zonas afectadas por el desastre en la provincia de Aceh.

El jefe de Basarnas Banda Aceh, Ibnu Harris Al Hussain, dijo que la operación de búsqueda se había trasladado a una operación de seguimiento porque en los últimos días no se habían encontrado víctimas del desastre.

«La operación de búsqueda que ha estado en marcha durante un mes ha sido detenida y trasladada a operaciones de seguimiento. En los últimos días, la operación de búsqueda no ha tenido resultados», dijo Harris Al Hussain en Banda Aceh, el jueves 25 de diciembre de 2025.



Basarnas evacua los cuerpos de las víctimas del desastre en Aceh Tamiang

Dijo que la operación para rescatar a las víctimas del desastre de las inundaciones en la provincia de Aceh se ha prolongado durante 31 días y el jueves 25 de diciembre de 2025 fue el último día de la operación de búsqueda.

Ibnu Harris Al Hussain dijo que hasta el momento todavía hay 31 personas que han sido declaradas desaparecidas. A un mes del desastre, es poco probable que las víctimas desaparecidas sobrevivieran.

«El tiempo máximo que una persona puede sobrevivir en un desastre es siete días. Ahora son 31 días después del desastre, por lo que es poco probable que sobrevivan aquellos que fueron declarados desaparecidos», dijo.

Aunque la búsqueda se detuvo inmediatamente, dijo, la operación aún continúa. El operativo se realiza mediante seguimiento y si se encuentra una víctima, el equipo SAR acude inmediatamente al campo.

«También instamos al público, si encuentran víctimas, a informarlas inmediatamente para el proceso de evacuación. Actualmente, el equipo SAR permanece alerta y continúa monitoreando el lugar del desastre», dijo Ibnu Harris Al Hussain.

Mientras tanto, según datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) hasta el jueves (25/12), el número de víctimas que murieron a causa del desastre de las inundaciones en la provincia de Aceh llegó a 503 personas y 31 personas fueron declaradas desaparecidas. (hormiga)