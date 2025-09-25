Bas Rutten habla ‘The Smashing Machine’ y MMA Pioneros

Bas Rutten habló recientemente sobre La máquina de aplastamiento y su impacto potencial en cómo los pioneros de MMA son percibidos por el público. La película cuenta la verdadera historia de la leyenda de UFC Mark Kerr.

El ascenso de Kerr, las luchas personales y la adicción desde 1997 hasta 2000 se exploran a lo largo de la película. Dwayne Johnson Toca Kerr, mientras que Emily Blunt retrata a la ex esposa de Kerr, Dawn Staples. Ryan Bader interpreta a su compañero luchador Mark Coleman, y Rutten aparece él mismo.

Los críticos han elogiado la película, especialmente señalando que la actuación seria y emocional de Johnson es un cambio dramático bienvenido.

Con la popularidad de MMA en crecimiento, el deporte continúa ganando respeto más allá de los fanáticos de lucha hardcore. Rutten cree que la película da un reconocimiento desde hace mucho tiempo a los pioneros del deporte, que ayudaron a construir la base del deporte.

En una entrevista reciente con Deportes pesadosRutten destacó la participación de Johnson con la película y su importancia para el deporte. ‘El Guapo’ enfatizó que la película ayudará al público a comprender mejor los primeros años y los sacrificios personales del deporte.

«Cien por ciento [my era will be appreciated more]», Dijo Rutten.» Creo que ahora arroja una luz sobre lo que vea en la televisión y en la pantalla grande, o lo que sea, no significa que su vida esté en perfecto estado «.

Rutten cree que la historia de Kerr es poderosa y un recordatorio de que muchos luchadores enfrentan desafíos similares fuera de la jaula. La película es un recordatorio de que los luchadores son humanos, a menudo luchan contra sus propios demonios personales lejos del centro de atención.

«Muchos de estos tipos, hay más luchadores que pasan por las mismas luchas, luchas locas y locura en casa».

Bas Rutten se abre sobre ser un pionero de MMA

Bas rutten También discutió ser un pionero de MMA y expresó su gratitud por ser parte de los primeros años del deporte. Comenzó su carrera en Pancrase, donde se convirtió en campeón de peso abierto.

Rutten luego se unió al UFC en 1999 e causó una fuerte impresión, derrotando a Tsuyoshi Kohsaka a través de TKO. Lo siguió con una victoria de decisión dividida sobre Kevin Randleman para capturar el campeonato vacante de peso pesado.

Su carrera en UFC se redujo, ya que las lesiones lo obligaron a jubilarse. A pesar de retirarse en 1999, regresó en 2006 para una pelea final en 2006 bajo el banner de la WFA. Allí, Rutten derrotó a Ruben Villareal a través de la primera ronda TKO, terminando su carrera con un Registro 28-4-1.

En declaraciones a los deportes pesados, Rutten reflexionó sobre ser parte de la generación más temprana de MMA. Expresó orgullo de haber competido durante un tiempo crudo y fundamental en el deporte.

«¿Qué tan genial es que somos los pioneros? Solo hay una cierta cantidad de pioneros, como 150-200 tipos», dijo Rutten. «Eso siempre permanecerá igual. Los campeones siguen viniendo y viniendo, pero los muchachos que lo comenzaron y para ser parte de eso, estoy muy orgulloso de eso».

El trabajo de Rutten en la industria del entretenimiento

La máquina de aplastamiento ¿No es el primer proyecto de Rutten en la industria del entretenimiento? Desde 1992, la leyenda de MMA ha participado en una variedad de proyectos que incluyen televisión, cine e incluso videojuegos.

Rutten tenía un papel memorable y proporcionó captura de movimiento para Grand Theft Auto IVtrayendo el realismo a las secuencias de acción. También apareció en varias comedias junto a su amigo desde hace mucho tiempo, actor Kevin James.

Los créditos de actuación de Rutten incluyen El rey de las reinas, Aquí viene el boom, Paul Blart: Cop Mally Kevin puede esperar. Estas apariencias mostraron su versatilidad más allá de la lucha y destacaron su personalidad carismática en la pantalla.