Barreras de ruptura: el hito de los adolescentes chinos con el debut de Bharatanatyam







Una niña de 17 años logró la hazaña de convertirse en el segundo estudiante chino en actuar ‘Arangetram‘, un debut en solitario de la antigua forma de danza india Bharatanatyam. Zhang Jiayuan realizó su Arangetram en un auditorio lleno en Beijing el viernes por la noche.

El embajador adjunto de la India, Abhishek Shukla, y señaló que el exponente chino de Bharatanatyam Jin Shan Shan se encontraba entre la audiencia en el día especial de Zhang. Zhang, también conocido como Rhea, es el segundo Estudiante chino haber realizado Arangetram.

