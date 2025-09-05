Bark Films Snags Lantica Studios Drama ‘Pérez Rodríguez’

España Películas de pestillo se ha incluido en los derechos de ventas mundiales al drama familiar «Peréz Rodríguez», que el mercado debuta en el Festival de Cine de Toronto (PELEA).

Producido por la República Dominicana Lantica StudiosLa característica debut del escritor y director Humberto Tavárez es un retrato incisivo pero sincero de una familia dominicana atrapada en el control de conflictos generacionales.

Cuando ocurre la tragedia, el regreso del hijo ilegítimo del patriarca fractura su fachada cuidadosamente mantenida, revelando tensiones e hipocresías suprimidas largas. Contada en el transcurso de tres reuniones de celebración, la película emite una mirada irónica a la identidad dominicana, las idiosincrasias de clase media y los hilos frágiles que unen a una familia.

«‘Peréz Rodríguez’ es una película extraordinaria que disecciona, como pocas otras, las contradicciones inherentes a las familias ricas en América Latina», dijo Antonio Saura de Latido, quien prometió la actuación, dirigiendo y sorpresa de la foto, en particular.

«La película mantiene su atención en todo momento y ofrece un final brillante que no dejará a nadie intacto», dijo, y agregó: «Latido está realmente orgulloso y feliz de esta nueva colaboración con Lantica Studios, y agradecemos a Rafael y al equipo de Lantica por confiarnos esta maravillosa película».

El drama familiar participó en el Festival de Cine de Malaga de España en marzo pasado. Las pastillas latido anteriores de las producciones de Lantica Studios incluyen José María CabralEl «Hotel Coppelia», ganador del Premio Knight Marimbas en el Festival de Cine de Miami, «Aire» de Leticia Tonos, que compitió en Rotterdam y «Holy Beasts» de Israel Cardenas y Laura Amelia Guzman, ganadora del Premio Teddy en el Berlinale’s Panorama Sidebar.

«Hotel Coppelia» tendrá su estreno europeo en el Barcelona-Sant Jordi (BCN) Film Fest el próximo año.

«‘Pérez Rodríguez’ duró 13 semanas en los cines locales y obtuvo impresionantes números de taquilla posteriores a la pandemia», dijo Rafael Muñoz, vicepresidente de producción de Lantica Studios.

«Es una sátira afilada que sostiene un espejo para la sociedad y a la dinámica a veces tóxica dentro de una familia. Nos sentimos enormes de apoyar la visión y la voz singular de Humberto y con nuestros amigos en Latido a nuestro lado, estamos ansiosos por ver ‘Pérez Rodríguez’ conectarse con audiencias en todas partes», señaló.

Lantica Studios ha sido una gran fuerza impulsora en el aumento del cine local en el Caribe. Durante más de 10 años, ha producido entre dos y tres películas originales cada año. La compañía también dirige la gran instalación de tanques de agua de horizonte del país. Una vez llamado Pinewood Dominican Republic Studios, pasó a llamarse Lantica Studios en mayo de 2024 después de que Pinewood Studios vendió su participación minoritaria a la compañía dominicana Lantica Media.

Los incentivos fiscales competitivos del país, un crédito fiscal transferible equivalente al 25% de todos los gastos calificados incurridos en la República Dominicana y una exención de IVA del 18% en bienes y servicios, han estimulado la producción local y atrajo a una gran cantidad de proyectos internacionales de alto perfil.

El Festival Toronto FIM tiene lugar del 4 al 14 de septiembre.