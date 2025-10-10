Bari Weiss pregunta ‘cómo pasas tus horas de trabajo’ en un memorando de CBS News

Bari Weiss fue contratado por Skydance suprema para generar nueva atención para Noticias CBS. En sus primeros días como nueva editora jefe de la unidad, ya lo logró.

Weiss dijo al personal de CBS News en un memorando el viernes que estaba ansiosa por «comprender cómo pasas tus horas de trabajo e, idealmente, qué has hecho (o estás haciendo) de lo que estás más orgulloso». Pidió a todos los empleados de la división de noticias que le enviaran un memorando ofreciendo esos detalles, así como «sus puntos de vista sobre lo que funciona; lo que no funciona o es deficiente; y cómo podemos mejorar».

“Por favor, sea franco”, instó. «Me ayudará mucho». Todas las respuestas, añadió, “se mantendrán en la más estricta confidencialidad”.

El memorándum ha sonado algunas notas extrañas, particularmente en una era en la que se prestó gran atención a una misiva enviada a principios de este año a los empleados federales por el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” de Elon Musk, pidiéndoles una actualización semanal sobre “cinco cosas” que habían logrado. El nuevo memorando de CBS News también se hace eco de una escena divertida de la sátira de 1999 “Office Space”, durante la cual consultores de gestión preguntan al personal de una empresa de software: “¿Qué dirías… que haces aquí?” y se les dice: «Verá, lo que en realidad estamos tratando de hacer aquí es tratar de tener una idea de cómo las personas pasan el día en el trabajo… así que, si pudiera, ¿podría explicarnos un día típico?»

CBS News declinó hacer comentarios.

La contratación de Weiss llamó mucho la atención en el sector de los medios. porque ella es una elección poco ortodoxa para dirigir una enorme organización de noticias por televisión.. Muchos la celebran por fundar su propia publicación digital, The Free Press, que a menudo apunta a la ortodoxia cultural de extrema izquierda, pero que sólo tiene 170.000 suscriptores pagos. El programa principal de CBS News, «60 Minutes», atrajo a 10 millones de espectadores al estreno de su reciente temporada. Incluso “CBS Evening News”, que ha tenido problemas en las últimas semanas después de una revisión de su formatoganó un promedio de 3,7 millones de espectadores durante los cinco días que terminaron el 26 de septiembre. Como editor jefe de CBS News, Weiss también tendrá influencia en “Face the Nation”, “CBS Mornings” y “48 Hours”, entre otras propiedades..

Hay buenas razones para cambiar CBS News. La división ha sufrido un desfile de altos ejecutivos en los últimos años, ninguno de ellos capaz de contrarrestar las tendencias recientes y ganar más tracción para los estándares de los días laborables “CBS Evening News” y “CBS Mornings”, que continúan en tercer lugar en comparación con los competidores de franjas horarias de NBC News y ABC News. Al mismo tiempo, CBS News ya goza de una confianza ganada con esfuerzo entre un gran número de espectadores. Entre los adultos estadounidenses que confían al menos algo en la información que obtienen de las organizaciones de noticias nacionales, según el Pew Research Center, el 51% confía en CBS News. Sólo ABC News y NBC News tienen más confianza entre este grupo, y CBS News está a la par con CNN y PBS.

Weiss se encuentra apenas en la primera parte de su mandato, pero su presencia en CBS News ya está provocando un escrutinio de una división de noticias que no se había visto desde entonces. NBC News atrajo allí a Megyn Kelly desde Fox News Channel en 2017. Debido a su alto perfil mediático, todo lo que Kelly hizo en NBC en la pantalla generó comentarios y comentarios en las redes sociales, y la obligó a caminar sobre la cuerda floja todos los días mientras intentaba realizar tareas periodísticas difíciles, incluida una entrevista con el líder ruso Vladimir Putin; el lanzamiento de una revista dominical de noticias junto a “60 Minutes”; y un programa de entrevistas entre semana a las 9 am. Al final, Kelly se separó de la organización. en medio de una controversia al aire y relaciones tensas con altos ejecutivos.

En su memorando del viernes, Weiss dijo que las notas del personal la ayudarían a evitar “títulos funcionales y estructuras de informes” y la ayudarían a ir más allá de las “sutilezas jerárquicas”. Pero su memorando también parece haber generado mucha más atención de la que tiende a anticipar un líder de noticias que trabaja fuera de cámara.

