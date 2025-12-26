Bareskrim Polri devuelve a 9 ciudadanos indonesios víctimas de estafa TIP en línea en Camboya

Jacarta – policia nacional repatrió a nueve ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio) que son víctimas de actos criminales de trata de personas (CONSEJO) con modo estafa en línea (fraude en línea) y administrador de juegos de azar en línea de Camboya.

Director de Ciertos crímenes (Dirtipidter) Departamento de Investigación Criminal La Policía Nacional, general de brigada Moh Irhamni, reveló que el manejo de este caso comenzó cuando la Oficina de Empleo de la Policía Nacional recibió un informe de los padres de la víctima el 8 de diciembre de 2025.

Además de los informes, la Policía Nacional recibió información de las redes sociales sobre ciudadanos indonesios que fueron obligados a trabajar como administradores de juegos de azar o fraudes en línea, y que sufrieron violencia física.

«Las víctimas también hicieron un vídeo viral en las redes sociales sobre las subidas de las víctimas pidiendo ayuda para poder ser devueltas a Indonesia», dijo el general de brigada Irhamni en una conferencia de prensa en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía, Yakarta, el viernes 26 de diciembre de 2025 por la noche.

Además, el 15 de diciembre de 2025, la Oficina de Empleo de la Policía Nacional comenzó a realizar investigaciones y a coordinarse con las autoridades de inmigración de Camboya para poder devolver a las víctimas a su tierra natal lo antes posible.

De los resultados de las coordinaciones e investigaciones se encontraron nueve víctimas, tres mujeres y seis hombres. Las víctimas procedían de Java Occidental, DKI Yakarta, Sumatra del Norte y Sulawesi del Norte.

«Cuando los encontramos, las nueve personas habían logrado huir y escapar de los lugares donde estaban trabajando», dijo Irhamni.

Reveló que las víctimas huyeron de su lugar de trabajo porque siempre recibieron violencia, tanto física como psicológica.

Las víctimas, continuó, se conocieron cuando se presentaron en la embajada de Indonesia en Camboya a finales de noviembre de 2025 y luego decidieron permanecer juntas porque tenían miedo y no querían volver a donde trabajaban.

Una de las víctimas llamada Aisyah estaba embarazada de 6 meses.

Durante el proceso de investigación, la Policía Nacional y partes relacionadas aseguraron que las víctimas recibieran protección y asistencia con la vivienda.

Tras coordinarse con la Embajada de Indonesia en Camboya y las autoridades de inmigración camboyanas, las nueve víctimas lograron obtener permisos de salida y finalmente pudieron ser devueltas a Indonesia este viernes.

«El equipo de investigación de la Oficina de Empleo de la Policía Nacional logró llevar a las víctimas a casa sanas y salvas y ahora están con todos nosotros», dijo.