Bareskrim Polri arresta a 17 traficantes de drogas antes del evento DWP 2025 en Bali

Jacarta – Bareskrim Polri logró descubrir casos de abuso drogas antes de la ejecución del proyecto de almacén de Yakarta (DWP) 2025 por Bali durante tres días, concretamente del 12 al 14 de diciembre de 2025. Bareskrim Polri detuvo a un total de 17 personas.

«Número total sospechar «Diecisiete personas fueron arrestadas», dijo el director de Narcóticos, Bareskrim Polri, general de brigada Eko Hadi Santoso, en una conferencia de prensa en la jefatura de policía, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Eko explicó que ha estado investigando el caso desde el 9 de diciembre de 2025. Los perpetradores planearon distribuir narcóticos a los visitantes del DWP 2025 durante el evento.

Añadió que las decenas de sospechosos estaban divididos en seis sindicatos. En este caso hay seis personas en la lista de personas buscadas (DPO).

Los sospechosos fueron arrestados durante operaciones en varios lugares diferentes de la zona de Bali, entre el 9 y el 11 de diciembre de 2025. La siguiente es la lista:

1. Gusliadí

2. Ardi Alfayat

3. Doña Fabiola

4. Emir de Aulija

5. Mifrat Salim Baraba

6. Msulim Gerhanto Bunsu

7. Andrie Juned Rizky

8. Nathalie Putri Octavio

9. Consigue Ginting Ginting

10. El Gada Oriental

11. Stephen Aldi Wattimena

12. Sally Augusta Porajouw

13. Alí Sergio

14. Tresilia Piga

15. KEUT Rey Krismayantti

16. Ricky Chandra

17. Marco Alexander Alejandro Cueva Arce (Barú)

Durante esta operación, Bareskrim confiscó pruebas, entre ellas 31.009,53 gramos de metanfetamina cristalina, 956,5 pastillas de éxtasis, 23,59 gramos de éxtasis en polvo, 135 gramos de Happy Water, 1.077,72 gramos de ketamina, 33,12 gramos de cocaína, 21,09 gramos de MDMA y 36,92 gramos de marihuana. y 3,5 gramos de Happy Five.

«El precio total estimado si circula en el mercado negro es de 60.500 millones de euros», dijo.

Eko reveló una serie de modus operandi utilizados por los perpetradores. Uno de ellos es el sistema pegajoso, es decir, que el distribuidor y el comprador no se encuentran. También existe un sistema COD donde se reúnen el distribuidor y el comprador.

Los perpetradores han sido nombrados sospechosos y acusados ​​del artículo 114, párrafo 2, junto con el artículo 132, párrafo 2, de la Ley Número 35 de 2009 sobre estupefacientes, del artículo 112, párrafo 2, junto con el artículo 132, párrafo 2, de la Ley número 35 de 2009 sobre estupefacientes, con una amenaza penal máxima de pena de muerte y una multa máxima de 10.000 millones de IDR.