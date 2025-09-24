Bareskrim no se hizo cargo del caso Arya Daru de la Policía Metropolitana de Yakarta, pero …

Yakarta, Viva – Dirección de delitos generales (Dittipidum) Policía de investigación criminal dijo que su partido no se hizo cargo caso La muerte del joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Blackde Polda Metro Jaya.

En lugar de ser tomados, el director de la Ley de Investigación Criminal de la Policía de Investigación Criminal, el general de brigada Djuhandani Rahardjo Puro, dijo que todas las investigaciones recibirían una supervisión directa de la sede de la Policía Nacional.

«Arya Daru ayer se quejó con nosotros. Reunimos al equipo y ya veré. Somos solo la naturaleza de la asistencia a la Policía del Metro, porque la Policía del Metro ha llevado a cabo esfuerzos de investigación e investigación», dijo el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Direskrimum Central Java Comisionado Regional de la Policía Djuhandani Policía. Foto : TVONE/ Teguh Joko Sutrisno

Este paso Bareskrim nació de la insistencia de la familia Arya Daru. Tres de sus abogados, Nicholay Aprilindo, Dwi Bibliotecianto y Martin Lukas Simanjuntak, visitaron el Día de Investigación Penal antes para presentar una solicitud oficial de investigación.

Anteriormente, también se dirigió una carta similar al Jefe de la Policía Nacional, la policía general, Listyo Sigit Prabowo, el 28 de agosto de 2025. La familia confirmó su creencia que Arya Daru no era suicidio.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.