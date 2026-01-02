Bareskrim investiga el flujo de fondos y activos de 20 sospechosos de juegos de azar en línea de redes internacionales

Jacarta – Dirección de Delitos Generales (Dittipidum) Departamento de Investigación Criminal policia nacional arrestaron a 20 sospechosos en el caso juegos de azar en línea red internacional en varias regiones. La detención de los sospechosos fue resultado del desarrollo de las investigaciones realizadas por investigadores de la Subdirección III (Jatanras) de la Dirección General de Delitos, Bareskrim Polri.

«La divulgación de esta red internacional de juegos de azar en línea es una manifestación del compromiso de la Policía Nacional de implementar las órdenes del Presidente (Prabowo Subianto) y del Jefe de la Policía Nacional (General Listy Sigit Prabowo) para erradicar el juego en línea. Este delito no sólo viola la ley, sino que también tiene un amplio impacto social y es perjudicial para la sociedad», dijo el Director de Delitos Generales (Dittipidum) de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el general de brigada Wira Satya Triputra, en un declaración escrita el viernes 2 de diciembre de 2025.

Bareskrim Polri descubre un caso internacional de juego online

Se sabe que estos sitios de juegos de azar en línea han estado funcionando durante aproximadamente el último año. Wira Satya dijo que el volumen de negocios obtenido por los perpetradores se estimaba en cientos de miles de millones de rupias.

«Por supuesto, estamos coordinando con PPATK (Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras) para saber hasta dónde están fluyendo los fondos y hacia dónde van. Estimamos que el volumen de negocios de esta red internacional de sindicatos de juegos de azar en línea alcanzará cientos de miles de millones de rupias», dijo Wira Satya.

Hizo hincapié en que la aplicación de la ley no sólo debería centrarse en los perpetradores sobre el terreno, sino también en el flujo de fondos y activos resultantes de actos delictivos.

«No nos limitamos a arrestar al perpetrador. Los investigadores continúan rastreando el flujo de fondos, activos y otras partes implicadas, incluidas las que participaron en el blanqueo de dinero. Todo el proceso se llevó a cabo de forma profesional, transparente y justa», subrayó Wira Satya.

Además de coordinar con PPATK, continuó Wira Satya, los investigadores del Subdit III (Jatanras) examinarán pruebas en el Centro de Laboratorio Forense de la Policía Nacional (Puslabfor), examinarán a expertos de laboratorio forense, examinarán a expertos de ITE, coordinarán con la banca en relación con las cuentas bancarias de los sospechosos, el Ministerio de Comunicaciones y Digital, y coordinarán con la fiscalía en relación con los expedientes del caso.

Anteriormente se informó que esta detención fue resultado del desarrollo de casos descubiertos por la Subdirección III de la Dirección General de Delitos, Bareskrim Polri. 20 sospechosos fueron arrestados durante el período de agosto a diciembre de 2025.

Wira Satya dijo que la revelación de decenas de sospechosos se basó en tres informes policiales tipo A. Los investigadores habían bloqueado 112 cuentas bancarias utilizadas para las operaciones de estos sindicatos de juegos de azar en línea.