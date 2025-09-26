Bareskrim intervino para investigar el caso de envenenamiento de MBG, dijo el jefe de la policía nacional, dijo

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional El general de policía Listyo Sigit Prabowo finalmente abrió la voz relacionada con el surgimiento del caso envenenamiento que le sucedió a miles de estudiantes de escuela después de comer alimentos de programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg).

Sigit enfatizó que la Policía Nacional no permaneció en silencio. En la actualidad, el equipo de investigación ha descendido directamente al campo para explorar uno por uno que ocurren en varias regiones.

«La Policía Nacional se está profundizando actualmente, yendo al campo para llevar a cabo una profundidad uno por uno», dijo Sigit en la sede de la Policía Nacional, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo sigit prabowo

Sin embargo, el antiguo Kabareskrim aún no ha especificado los detalles de los pasos legales que se han tomado. Solo confirmó que el desarrollo de la investigación se anunciaría oficialmente al público.

«Por supuesto que te informaremos oficialmente más tarde», dijo.

Previamente informado, la Dirección de delitos Económicos Especiales Bareskrim La Policía Nacional brinda asistencia en el manejo de casos de presunto envenenamiento en la implementación del Programa de alimentación nutritiva (MBG) realizada por las filas de Polda.

«Estamos ayudando al proceso de manejarlo para que podamos obtener hechos para la seguridad alimentaria en sí», dijo el Director de Delitos Económicos Especiales (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigadier General Helfi Asfi Assegaf en el edificio Bareskrim Polri, Yakarta, Jueves.

La asistencia incluye verificar el proceso de guardia de seguridad alimentaria que se servirá, desde aguas arriba hasta aguas abajo.

«Más tarde de los resultados de la verificación y la asistencia, por supuesto, el estuario da recomendaciones al gobierno, especialmente a los organizadores del propio MBG», dijo.